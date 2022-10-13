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В МВД ЛНР рассказали о завербованном украинскими спецслужбами подростке - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/podrostok-1823805651.html
В МВД ЛНР рассказали о завербованном украинскими спецслужбами подростке
В МВД ЛНР рассказали о завербованном украинскими спецслужбами подростке - РИА Новости, 13.10.2022
В МВД ЛНР рассказали о завербованном украинскими спецслужбами подростке
Спецслужбы Украины завербовали подростка из Луганской Народной Республики для убийства главы сельского совета, заявил в четверг журналистам представитель центра РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:35
2022-10-13T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Спецслужбы Украины завербовали подростка из Луганской Народной Республики для убийства главы сельского совета, заявил в четверг журналистам представитель центра общественных связей МВД ЛНР.Ранее в МВД ЛНР заявили, что спецслужбы Украины вербуют жителей Луганской Народной Республики для участия в диверсиях."Жертвами вербовки украинских спецслужб становятся в том числе и несовершеннолетние. В Кременском районе гражданин 2005 года рождения предложил убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить заветный билет в Европу", - сообщил представитель ведомства.Он уточнил, что молодой человек общался с "заказчиками" посредством чат-бота. "Месяц назад я спросил в чат-боте, могу я совершить покушение мне ответили утвердительно. Зачем убивать именно этого человека? Потому что так бы я выехал", - процитировал представитель МВД комментарий завербованного.По данным МВД, украинские спецслужбы не давали подростку гарантий, что помогут покинуть территорию ЛНР.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221013/diversii-1823787066.html
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Признание подростка, которого завербовали украинские спецслужбы
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, мвд лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, МВД ЛНР
17:35 13.10.2022 (обновлено: 22:09 13.10.2022)
 
В МВД ЛНР рассказали о завербованном украинскими спецслужбами подростке

МВД ЛНР: спецслужбы Украины завербовали подростка для убийства главы сельского совета

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Спецслужбы Украины завербовали подростка из Луганской Народной Республики для убийства главы сельского совета, заявил в четверг журналистам представитель центра общественных связей МВД ЛНР.
Ранее в МВД ЛНР заявили, что спецслужбы Украины вербуют жителей Луганской Народной Республики для участия в диверсиях.
"Жертвами вербовки украинских спецслужб становятся в том числе и несовершеннолетние. В Кременском районе гражданин 2005 года рождения предложил убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить заветный билет в Европу", - сообщил представитель ведомства.
Он уточнил, что молодой человек общался с "заказчиками" посредством чат-бота. "Месяц назад я спросил в чат-боте, могу я совершить покушение мне ответили утвердительно. Зачем убивать именно этого человека? Потому что так бы я выехал", - процитировал представитель МВД комментарий завербованного.
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По данным МВД, украинские спецслужбы не давали подростку гарантий, что помогут покинуть территорию ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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