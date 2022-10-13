15:30 13.10.2022 (обновлено: 16:15 13.10.2022)
Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
Минобороны России сообщило о возвращении из плена 20 военных в результате обмена с Киевом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, сообщили в Минобороны.
"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих", — сказали в ведомстве.
Сейчас освобожденным бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В ведомстве добавили, что военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который, как напомнил Пушилин, раньше сам помогал в обмене пленными между Донбассом и Киевом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.