https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html

Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих

Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих

С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:30

2022-10-13T15:30

2022-10-13T16:15

специальная военная операция на украине

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украина

россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, сообщили в Минобороны.Сейчас освобожденным бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В ведомстве добавили, что военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который, как напомнил Пушилин, раньше сам помогал в обмене пленными между Донбассом и Киевом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220930/plen-1820653137.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр