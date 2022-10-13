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Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html
Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих - РИА Новости, 13.10.2022
Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:30
2022-10-13T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, сообщили в Минобороны.Сейчас освобожденным бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В ведомстве добавили, что военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который, как напомнил Пушилин, раньше сам помогал в обмене пленными между Донбассом и Киевом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220930/plen-1820653137.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:30 13.10.2022 (обновлено: 16:15 13.10.2022)
 
Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении из плена 20 военных в результате обмена с Киевом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, сообщили в Минобороны.

"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих", — сказали в ведомстве.

Сейчас освобожденным бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В ведомстве добавили, что военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Рамзана Кадырова
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Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который, как напомнил Пушилин, раньше сам помогал в обмене пленными между Донбассом и Киевом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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