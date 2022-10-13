05:41 13.10.2022 (обновлено: 12:26 13.10.2022)
FP рассказал о плане США в случае затягивания конфликта на Украине
FP: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета национальной безопасности американского конгресса.
"Сомнения Байдена предвещают серьезную опасность, что если конфликт затянется, а расходы продолжают расти, Белый дом начнет заставлять Украину сесть за стол переговоров с Москвой", — говорится в статье.
Журнал считает, что страх Белого дома спровоцировать Владимира Путина и третью мировую войну стал предлогом, чтобы не увеличивать помощь Киеву.
Автор публикации Даниэль Плетка напомнил об отказе Вашингтона начать поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за риска эскалации конфликта. Также он указал на материал газеты The New York Times, в котором американские чиновники признали, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоит Украина.
"Эти два события изобличают скрытую тенденцию в администрации Байдена: колебания в отношении полной поддержки Украины и медленную передачу ключевого вооружения", — считает Плетка.
Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, в котором она ехала, взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Несколько дней спустя ФСБ заявила, что за покушением стоят украинские спецслужбы, а исполнителем была гражданка Украины Вовк. Она приехала в Россию вместе с дочерью 23 июля и сразу после подрыва машины Дугиной покинула страну через границу с Эстонией.