https://ria.ru/20221013/plan-1823567548.html

FP рассказал о плане США в случае затягивания конфликта на Украине

FP рассказал о плане США в случае затягивания конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

FP рассказал о плане США в случае затягивания конфликта на Украине

США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:41

2022-10-13T05:41

2022-10-13T12:26

в мире

владимир путин

джо байден

дарья дугина

киев

сша

украина

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. США могут заставить Украину сесть за стол переговоров в случае затягивания конфликта, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных членов подкомитета национальной безопасности американского конгресса.Журнал считает, что страх Белого дома спровоцировать Владимира Путина и третью мировую войну стал предлогом, чтобы не увеличивать помощь Киеву.Автор публикации Даниэль Плетка напомнил об отказе Вашингтона начать поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за риска эскалации конфликта. Также он указал на материал газеты The New York Times, в котором американские чиновники признали, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоит Украина."Эти два события изобличают скрытую тенденцию в администрации Байдена: колебания в отношении полной поддержки Украины и медленную передачу ключевого вооружения", — считает Плетка.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, в котором она ехала, взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Несколько дней спустя ФСБ заявила, что за покушением стоят украинские спецслужбы, а исполнителем была гражданка Украины Вовк. Она приехала в Россию вместе с дочерью 23 июля и сразу после подрыва машины Дугиной покинула страну через границу с Эстонией.

https://ria.ru/20221013/ssha-1823554685.html

https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html

киев

сша

украина

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в мире, владимир путин, джо байден, дарья дугина, киев, сша, украина