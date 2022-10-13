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Песков ответил на слова Зеленского об ударе по газотранспортной системе - РИА Новости, 13.10.2022
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Песков ответил на слова Зеленского об ударе по газотранспортной системе
Песков ответил на слова Зеленского об ударе по газотранспортной системе - РИА Новости, 13.10.2022
Песков ответил на слова Зеленского об ударе по газотранспортной системе
Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о "планах" Москвы... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:06
2022-10-13T16:54
россия
политика
владимир зеленский
украина
европа
северный поток — 2
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о "планах" Москвы нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре.Зеленский в беседе с ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре, чтобы обвинить в этом Киев. По мнению главы бывшей советской республики, Москва хочет под этим предлогом ответными ударами вывести из строя ГТС Украины, перекрыв поставки газа в Европу, и вынудить Брюссель ввести в строй "Северный поток — 2".Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.Президент Владимир Путин подчеркнул, что всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он назвал атаку на газопроводы актом международного терроризма. По его мнению, цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность целого континента.
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россия, политика, владимир зеленский, украина, европа, северный поток — 2
Россия, Политика, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Северный поток — 2
16:06 13.10.2022 (обновлено: 16:54 13.10.2022)
 
Песков ответил на слова Зеленского об ударе по газотранспортной системе

Песков о словах Зеленского про ГТС: Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о "планах" Москвы нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре.
"Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", - подчеркнул представитель Кремля.
Зеленский в беседе с ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре, чтобы обвинить в этом Киев. По мнению главы бывшей советской республики, Москва хочет под этим предлогом ответными ударами вывести из строя ГТС Украины, перекрыв поставки газа в Европу, и вынудить Брюссель ввести в строй "Северный поток — 2".
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он назвал атаку на газопроводы актом международного терроризма. По его мнению, цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность целого континента.
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