https://ria.ru/20221013/peregovory-1823779166.html

Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков

Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022

Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:31

2022-10-13T16:31

2022-10-13T16:44

владимир путин

джо байден

россия

сша

большая двадцатка

в мире

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с прессой."Ни мы, ни американцы этого не инициировали", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823778848.html

россия

сша

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, джо байден, россия, сша, большая двадцатка, в мире