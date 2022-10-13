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Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков
Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:31
2022-10-13T16:44
владимир путин
джо байден
россия
сша
большая двадцатка
в мире
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с прессой."Ни мы, ни американцы этого не инициировали", - сказал Песков.
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владимир путин, джо байден, россия, сша, большая двадцатка, в мире
Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США, Большая двадцатка, В мире
16:31 13.10.2022 (обновлено: 16:44 13.10.2022)
 
Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена на G20

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo Логотип G20 в Индонезии
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo
Логотип G20 в Индонезии. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с прессой.
"Ни мы, ни американцы этого не инициировали", - сказал Песков.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:31
Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
 
Владимир ПутинДжо БайденРоссияСШАБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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