https://ria.ru/20221013/peregovory-1823779166.html
Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков
Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:31
2022-10-13T16:31
2022-10-13T16:44
владимир путин
джо байден
россия
сша
большая двадцатка
в мире
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на площадке G20 не инициировали ни Россия, ни США, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с прессой."Ни мы, ни американцы этого не инициировали", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823778848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, джо байден, россия, сша, большая двадцатка, в мире
Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США, Большая двадцатка, В мире
16:31 13.10.2022 (обновлено: 16:44 13.10.2022)
Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена на G20