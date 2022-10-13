https://ria.ru/20221013/peregovory-1823680221.html
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 13.10.2022
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Астане, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:56
2022-10-13T12:56
2022-10-13T13:34
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АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Астане, сообщила канцелярия турецкого лидера.Встреча проходит на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).В начале переговоров Путин отметил, что Турция — надежный партнер и предложил создать на территории республики газовый хаб, который должен работать без политической окраски.По его словам, это должна быть не только площадка поставок, но и определения цены.В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда российский лидер поблагодарил собеседника за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция — надежный партнер и может обеспечить транзит российской продукции во все страны мира.
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LIVE: Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА
LIVE: Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА
2022-10-13T12:56
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в мире, астана, владимир путин, турция, россия
В мире, Астана, Владимир Путин, Турция, Россия
12:56 13.10.2022 (обновлено: 13:34 13.10.2022)
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана
В Астане начались переговоры Путина и президента Турции Эрдогана