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В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 13.10.2022
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В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 13.10.2022
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Астане, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:56
2022-10-13T13:34
в мире
астана
владимир путин
турция
россия
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АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Астане, сообщила канцелярия турецкого лидера.Встреча проходит на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).В начале переговоров Путин отметил, что Турция — надежный партнер и предложил создать на территории республики газовый хаб, который должен работать без политической окраски.По его словам, это должна быть не только площадка поставок, но и определения цены.В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда российский лидер поблагодарил собеседника за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция — надежный партнер и может обеспечить транзит российской продукции во все страны мира.
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LIVE: Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА
LIVE: Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА
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в мире, астана, владимир путин, турция, россия
В мире, Астана, Владимир Путин, Турция, Россия
12:56 13.10.2022 (обновлено: 13:34 13.10.2022)
 
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

В Астане начались переговоры Путина и президента Турции Эрдогана

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АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Астане, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Встреча проходит на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В начале переговоров Путин отметил, что Турция — надежный партнер и предложил создать на территории республики газовый хаб, который должен работать без политической окраски.
По его словам, это должна быть не только площадка поставок, но и определения цены.
В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда российский лидер поблагодарил собеседника за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция — надежный партнер и может обеспечить транзит российской продукции во все страны мира.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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