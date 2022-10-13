https://ria.ru/20221013/peregovory-1823680221.html

В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 13.10.2022

В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Астане, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:56

2022-10-13T12:56

2022-10-13T13:34

в мире

астана

владимир путин

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823622593_0:33:600:371_1920x0_80_0_0_b2d554b07dc18d4401e99753471964f4.jpg

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Астане, сообщила канцелярия турецкого лидера.Встреча проходит на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).В начале переговоров Путин отметил, что Турция — надежный партнер и предложил создать на территории республики газовый хаб, который должен работать без политической окраски.По его словам, это должна быть не только площадка поставок, но и определения цены.В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда российский лидер поблагодарил собеседника за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция — надежный партнер и может обеспечить транзит российской продукции во все страны мира.

https://ria.ru/20221013/erdogan-1823583412.html

астана

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА LIVE: Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА 2022-10-13T12:56 true PT12M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, астана, владимир путин, турция, россия