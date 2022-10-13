https://ria.ru/20221013/pensiya-1823553494.html

Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу"

Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу" - РИА Новости, 13.10.2022

Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу"

Хотя действующим законом не предусмотрено доплат за длительный стаж при начислении пенсий, россияне, удостоившиеся награды "Ветеран труда" за долгий стаж и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:15

2022-10-13T03:15

2022-10-13T03:15

общество

россия

рэу имени г. в. плеханова

татьяна захарова

деньги

пенсии

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хотя действующим законом не предусмотрено доплат за длительный стаж при начислении пенсий, россияне, удостоившиеся награды "Ветеран труда" за долгий стаж и хорошую работу, могут получить доплату к пенсии, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяну Захарову.При наличии ведомственных наград нужно минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.Есть несколько видов звания ветерана труда: федерального значения, регионального или ветерана предприятия. Федеральный статус действует на всей территории страны, региональные — в конкретном субъекте страны.Награда конкретного предприятия может предусматривать поощрение работников любым способом: подарки к праздникам, льготное или бесплатное посещение ведомственных санаториев и домов отдыха, медицинское обслуживание в ведомственной клинике и многое другое.Часть этих льгот можно поменять на денежный эквивалент.

https://ria.ru/20221005/pensiya-1821584301.html

https://ria.ru/20221003/pensiya-1821050243.html

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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, татьяна захарова, деньги, пенсии