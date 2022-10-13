Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу"
Эксперт Захарова заявила о доплатах к пенсии за плодотворную работу для ветеранов труда
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хотя действующим законом не предусмотрено доплат за длительный стаж при начислении пенсий, россияне, удостоившиеся награды "Ветеран труда" за долгий стаж и хорошую работу, могут получить доплату к пенсии, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяну Захарову.
"Ветеран труда — почетное звание в России, отмечающее людей за добросовестный многолетний труд. Право получения представляется при наличии государственных наград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин", — рассказала экономист.
При наличии ведомственных наград нужно минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.
Есть несколько видов звания ветерана труда: федерального значения, регионального или ветерана предприятия. Федеральный статус действует на всей территории страны, региональные — в конкретном субъекте страны.
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Награда конкретного предприятия может предусматривать поощрение работников любым способом: подарки к праздникам, льготное или бесплатное посещение ведомственных санаториев и домов отдыха, медицинское обслуживание в ведомственной клинике и многое другое.
"Наличие одного из званий не несет в себе обязательства в присвоении двух других, но любой гражданин Российской Федерации может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия — либо какое-то одно из них", — добавила эксперт.
Часть этих льгот можно поменять на денежный эквивалент.
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