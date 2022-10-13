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Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу" - РИА Новости, 13.10.2022
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Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу"
Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу" - РИА Новости, 13.10.2022
Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу"
Хотя действующим законом не предусмотрено доплат за длительный стаж при начислении пенсий, россияне, удостоившиеся награды "Ветеран труда" за долгий стаж и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:15
2022-10-13T03:15
общество
россия
рэу имени г. в. плеханова
татьяна захарова
деньги
пенсии
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хотя действующим законом не предусмотрено доплат за длительный стаж при начислении пенсий, россияне, удостоившиеся награды "Ветеран труда" за долгий стаж и хорошую работу, могут получить доплату к пенсии, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяну Захарову.При наличии ведомственных наград нужно минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.Есть несколько видов звания ветерана труда: федерального значения, регионального или ветерана предприятия. Федеральный статус действует на всей территории страны, региональные — в конкретном субъекте страны.Награда конкретного предприятия может предусматривать поощрение работников любым способом: подарки к праздникам, льготное или бесплатное посещение ведомственных санаториев и домов отдыха, медицинское обслуживание в ведомственной клинике и многое другое.Часть этих льгот можно поменять на денежный эквивалент.
https://ria.ru/20221005/pensiya-1821584301.html
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, татьяна захарова, деньги, пенсии
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Татьяна Захарова, Деньги, Пенсии
03:15 13.10.2022
 
Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу"

Эксперт Захарова заявила о доплатах к пенсии за плодотворную работу для ветеранов труда

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хотя действующим законом не предусмотрено доплат за длительный стаж при начислении пенсий, россияне, удостоившиеся награды "Ветеран труда" за долгий стаж и хорошую работу, могут получить доплату к пенсии, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяну Захарову.
"Ветеран труда — почетное звание в России, отмечающее людей за добросовестный многолетний труд. Право получения представляется при наличии государственных наград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин", — рассказала экономист.
При наличии ведомственных наград нужно минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.
Есть несколько видов звания ветерана труда: федерального значения, регионального или ветерана предприятия. Федеральный статус действует на всей территории страны, региональные — в конкретном субъекте страны.
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Награда конкретного предприятия может предусматривать поощрение работников любым способом: подарки к праздникам, льготное или бесплатное посещение ведомственных санаториев и домов отдыха, медицинское обслуживание в ведомственной клинике и многое другое.
"Наличие одного из званий не несет в себе обязательства в присвоении двух других, но любой гражданин Российской Федерации может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия — либо какое-то одно из них", — добавила эксперт.
Часть этих льгот можно поменять на денежный эквивалент.
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ОбществоРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаТатьяна ЗахароваДеньгиПенсии
 
 
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