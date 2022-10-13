https://ria.ru/20221013/pensii-1823744589.html
В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий
В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий - РИА Новости, 13.10.2022
В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий
В Госдуму в четверг будет внесен законопроект об исключительном праве "Почты России" на доставку денежных пенсий, заявил глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:07
2022-10-13T15:07
2022-10-13T15:38
александр хинштейн
госдума рф
почта россии
общество
пенсия
николай журавлев
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Госдуму в четверг будет внесен законопроект об исключительном праве "Почты России" на доставку денежных пенсий, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Сегодня с Андреем Турчаком и Николаем Журавлевым вносим в Госдуму ранее анонсированный законопроект ЕР о поддержке "Почты России". Ключевая новация законопроекта: исключительное право "Почты" на доставку денежных пенсий", - написал он.Как отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с "Почтой России" занимаются частные компании. "Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно. Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он также добавил, что благодаря созданию единого оператора, устраняется несправедливость и наводится порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов.
https://ria.ru/20221009/pensiya-1822550578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, госдума рф, почта россии, общество, пенсия, николай журавлев, андрей турчак, единая россия
Александр Хинштейн, Госдума РФ, Почта России, Общество, Пенсия, Николай Журавлев, Андрей Турчак, Единая Россия
15:07 13.10.2022 (обновлено: 15:38 13.10.2022)
В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий
В Госдуму внесут законопроект об исключительном праве "Почты России" на доставку пенсий