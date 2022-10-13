https://ria.ru/20221013/pensii-1823744589.html

В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий

В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий - РИА Новости, 13.10.2022

В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий

В Госдуму в четверг будет внесен законопроект об исключительном праве "Почты России" на доставку денежных пенсий, заявил глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:07

2022-10-13T15:07

2022-10-13T15:38

александр хинштейн

госдума рф

почта россии

общество

пенсия

николай журавлев

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Госдуму в четверг будет внесен законопроект об исключительном праве "Почты России" на доставку денежных пенсий, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Сегодня с Андреем Турчаком и Николаем Журавлевым вносим в Госдуму ранее анонсированный законопроект ЕР о поддержке "Почты России". Ключевая новация законопроекта: исключительное право "Почты" на доставку денежных пенсий", - написал он.Как отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с "Почтой России" занимаются частные компании. "Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно. Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он также добавил, что благодаря созданию единого оператора, устраняется несправедливость и наводится порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов.

https://ria.ru/20221009/pensiya-1822550578.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр хинштейн, госдума рф, почта россии, общество, пенсия, николай журавлев, андрей турчак, единая россия