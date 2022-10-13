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Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции - РИА Новости, 13.10.2022
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Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции - РИА Новости, 13.10.2022
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции
Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:47
2022-10-13T11:47
андрей пудов
россия
госдума рф
общество
пенсия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов."Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учётом произведённой индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация... превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта ", — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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андрей пудов, россия, госдума рф, общество, пенсия
Андрей Пудов, Россия, Госдума РФ, Общество, Пенсия
11:47 13.10.2022
 
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
"Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учётом произведённой индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация... превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта ", — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
03:15
Россиянам объяснили, кому положены доплаты за "плодотворную работу"
 
Андрей ПудовРоссияГосдума РФОбществоПенсия
 
 
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