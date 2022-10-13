https://ria.ru/20221013/pensii-1823638775.html
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции - РИА Новости, 13.10.2022
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции
Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:47
2022-10-13T11:47
2022-10-13T11:47
андрей пудов
россия
госдума рф
общество
пенсия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов."Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учётом произведённой индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация... превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта ", — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
https://ria.ru/20221013/pensiya-1823553494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей пудов, россия, госдума рф, общество, пенсия
Андрей Пудов, Россия, Госдума РФ, Общество, Пенсия
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции
Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции