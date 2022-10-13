https://ria.ru/20221013/pase-1823846099.html
Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022
Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:47
2022-10-13T19:47
2022-10-13T19:47
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с обвинением российских политических партий в "пособничестве терроризму", отметил, что "псевдодемократические институты" намеренно не замечают зверств киевского режима, но все встанет на свои места.ПАСЕ в ходе заседания в четверг одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму"."Более того, все эти псевдодемократические институты намеренно не замечают тех зверств, которые каждый день совершают укрофашисты по отношению к мирному населению. Пытки, истязания, убийства - все это на совести не только нацистов, но и пособников из Европы и Америки. В том числе и ПАСЕ", - заявил Кастюкевич РИА Новости.Он добавил, что убежден в том, что в свое время все встанет на места. "…Пусть создают международный трибунал, чтобы осудить самих себя за пособничество терроризму. Это было бы честно… И те, кто сегодня делает громкие заявления на евро- и американских трибунах, завтра будут рвать "незалежную" на куски, утопив в долгах все последующие несколько поколений украинцев", - подчеркнул замглавы фракции.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
https://ria.ru/20221011/vstrechi-1823130364.html
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в мире, россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), парламентская ассамблея совета европы, украина, госдума рф
В мире, Россия, Совет Европы, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Парламентская ассамблея Совета Европы, Украина, Госдума РФ
Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Депутат Госдумы Кастюкевич назвал ПАСЕ "псевдодемократическим институтом"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с обвинением российских политических партий в "пособничестве терроризму", отметил, что "псевдодемократические институты" намеренно не замечают зверств киевского режима, но все встанет на свои места.
ПАСЕ в ходе заседания в четверг одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму".
"Более того, все эти псевдодемократические институты намеренно не замечают тех зверств, которые каждый день совершают укрофашисты по отношению к мирному населению. Пытки, истязания, убийства - все это на совести не только нацистов, но и пособников из Европы и Америки. В том числе и ПАСЕ", - заявил Кастюкевич РИА Новости.
Он добавил, что убежден в том, что в свое время все встанет на места. "…Пусть создают международный трибунал, чтобы осудить самих себя за пособничество терроризму. Это было бы честно… И те, кто сегодня делает громкие заявления на евро- и американских трибунах, завтра будут рвать "незалежную" на куски, утопив в долгах все последующие несколько поколений украинцев", - подчеркнул замглавы фракции.
Москва
15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы
и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ
, если они будут соответствовать Конституции России
. Позднее в тот же день ПАСЕ
единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.