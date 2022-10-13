https://ria.ru/20221013/pase-1823846099.html

Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022

Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:47

2022-10-13T19:47

2022-10-13T19:47

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с обвинением российских политических партий в "пособничестве терроризму", отметил, что "псевдодемократические институты" намеренно не замечают зверств киевского режима, но все встанет на свои места.ПАСЕ в ходе заседания в четверг одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму"."Более того, все эти псевдодемократические институты намеренно не замечают тех зверств, которые каждый день совершают укрофашисты по отношению к мирному населению. Пытки, истязания, убийства - все это на совести не только нацистов, но и пособников из Европы и Америки. В том числе и ПАСЕ", - заявил Кастюкевич РИА Новости.Он добавил, что убежден в том, что в свое время все встанет на места. "…Пусть создают международный трибунал, чтобы осудить самих себя за пособничество терроризму. Это было бы честно… И те, кто сегодня делает громкие заявления на евро- и американских трибунах, завтра будут рвать "незалежную" на куски, утопив в долгах все последующие несколько поколений украинцев", - подчеркнул замглавы фракции.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20221011/vstrechi-1823130364.html

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в мире, россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), парламентская ассамблея совета европы, украина, госдума рф