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Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022
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Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022
Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:47
2022-10-13T19:47
в мире
россия
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
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украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с обвинением российских политических партий в "пособничестве терроризму", отметил, что "псевдодемократические институты" намеренно не замечают зверств киевского режима, но все встанет на свои места.ПАСЕ в ходе заседания в четверг одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму"."Более того, все эти псевдодемократические институты намеренно не замечают тех зверств, которые каждый день совершают укрофашисты по отношению к мирному населению. Пытки, истязания, убийства - все это на совести не только нацистов, но и пособников из Европы и Америки. В том числе и ПАСЕ", - заявил Кастюкевич РИА Новости.Он добавил, что убежден в том, что в свое время все встанет на места. "…Пусть создают международный трибунал, чтобы осудить самих себя за пособничество терроризму. Это было бы честно… И те, кто сегодня делает громкие заявления на евро- и американских трибунах, завтра будут рвать "незалежную" на куски, утопив в долгах все последующие несколько поколений украинцев", - подчеркнул замглавы фракции.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
https://ria.ru/20221011/vstrechi-1823130364.html
https://ria.ru/20221013/pase-1823658276.html
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в мире, россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), парламентская ассамблея совета европы, украина, госдума рф
В мире, Россия, Совет Европы, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Парламентская ассамблея Совета Европы, Украина, Госдума РФ
19:47 13.10.2022
 
Депутат Госдумы прокомментировал антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Депутат Госдумы Кастюкевич назвал ПАСЕ "псевдодемократическим институтом"

© Depositphotos / ifeelstockШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Depositphotos / ifeelstock
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь регионального отделения партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с обвинением российских политических партий в "пособничестве терроризму", отметил, что "псевдодемократические институты" намеренно не замечают зверств киевского режима, но все встанет на свои места.
ПАСЕ в ходе заседания в четверг одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму".
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"Более того, все эти псевдодемократические институты намеренно не замечают тех зверств, которые каждый день совершают укрофашисты по отношению к мирному населению. Пытки, истязания, убийства - все это на совести не только нацистов, но и пособников из Европы и Америки. В том числе и ПАСЕ", - заявил Кастюкевич РИА Новости.
Он добавил, что убежден в том, что в свое время все встанет на места. "…Пусть создают международный трибунал, чтобы осудить самих себя за пособничество терроризму. Это было бы честно… И те, кто сегодня делает громкие заявления на евро- и американских трибунах, завтра будут рвать "незалежную" на куски, утопив в долгах все последующие несколько поколений украинцев", - подчеркнул замглавы фракции.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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