https://ria.ru/20221013/pase-1823831214.html

Депутат сравнил решения ПАСЕ с "чучелом дипломатии"

Депутат сравнил решения ПАСЕ с "чучелом дипломатии" - РИА Новости, 13.10.2022

Депутат сравнил решения ПАСЕ с "чучелом дипломатии"

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал бессмысленным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступившей с обвинениями в адрес российских РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:46

2022-10-13T18:46

2022-10-13T19:02

терроризм

в мире

олег морозов

россия

парламентская ассамблея совета европы

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал бессмысленным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступившей с обвинениями в адрес российских партий."Никакой единой дипломатической архитектуры мира уже не существует. ПАСЕ — это обломки этой архитектуры. Прислушиваться к их решениям — все равно что ходить в палеонтологический музей и рассматривать вместо дипломатии ее чучело", — сказал он.Ранее ПАСЕ единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму".Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20221011/estoniya-1823102224.html

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Владимир Лаврентьев

терроризм, в мире, олег морозов, россия, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, единая россия