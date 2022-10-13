https://ria.ru/20221013/pase-1823831214.html
Депутат сравнил решения ПАСЕ с "чучелом дипломатии"
Депутат сравнил решения ПАСЕ с "чучелом дипломатии" - РИА Новости, 13.10.2022
Депутат сравнил решения ПАСЕ с "чучелом дипломатии"
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал бессмысленным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступившей с обвинениями в адрес российских РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:46
2022-10-13T18:46
2022-10-13T19:02
терроризм
в мире
олег морозов
россия
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал бессмысленным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступившей с обвинениями в адрес российских партий."Никакой единой дипломатической архитектуры мира уже не существует. ПАСЕ — это обломки этой архитектуры. Прислушиваться к их решениям — все равно что ходить в палеонтологический музей и рассматривать вместо дипломатии ее чучело", — сказал он.Ранее ПАСЕ единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму".Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
https://ria.ru/20221011/estoniya-1823102224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
терроризм, в мире, олег морозов, россия, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, единая россия
Терроризм, В мире, Олег Морозов, Россия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Госдума РФ, Единая Россия
18:46 13.10.2022 (обновлено: 19:02 13.10.2022)
Депутат сравнил решения ПАСЕ с "чучелом дипломатии"
Депутат Морозов назвал ПАСЕ обломком дипломатической архитектуры