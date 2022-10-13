16:48 13.10.2022 (обновлено: 17:06 13.10.2022)
Париж не вобьет клин в отношения Москвы, Баку и Еревана, заявил МИД России
МИД России: попытки Парижа рассорить Москву, Баку и Ереван обречены на провал
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попытки Парижа вбить клин в отношения Москвы с Баку и Ереваном обречены на провал и приведут к обесцениванию авторитета Франции в регионе, заявили в МИД РФ.
"Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Считаем заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ. Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль", - подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что в отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта. "Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, которое положило конец кровопролитию. Размещенный в соответствии с указанной договоренностью миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе", - добавили в МИД РФ.
"Именно Россией запущена работа по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном... В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.