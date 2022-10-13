https://ria.ru/20221013/parizh-1823784667.html

Париж не вобьет клин в отношения Москвы, Баку и Еревана, заявил МИД России

Париж не вобьет клин в отношения Москвы, Баку и Еревана, заявил МИД России - РИА Новости, 13.10.2022

Париж не вобьет клин в отношения Москвы, Баку и Еревана, заявил МИД России

Попытки Парижа вбить клин в отношения Москвы с Баку и Ереваном обречены на провал и приведут к обесцениванию авторитета Франции в регионе, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:48

2022-10-13T16:48

2022-10-13T17:06

в мире

россия

армения

азербайджан

франция

эммануэль макрон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попытки Парижа вбить клин в отношения Москвы с Баку и Ереваном обречены на провал и приведут к обесцениванию авторитета Франции в регионе, заявили в МИД РФ."Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе", - говорится в сообщении на сайте министерства."Считаем заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ. Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль", - подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве напомнили, что в отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта. "Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, которое положило конец кровопролитию. Размещенный в соответствии с указанной договоренностью миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе", - добавили в МИД РФ."Именно Россией запущена работа по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном... В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

россия

армения

азербайджан

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения, азербайджан, франция, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)