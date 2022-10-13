Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Общемировая популяция больших панд, содержащихся в условиях неволи, достигла 673 особей, что почти вдвое больше, чем 10 лет назад, сообщил Китайский центр по охране и исследованию больших панд.
По словам директора центра Дуань Чжаогана, увеличение популяции обусловлено быстрым развитием технологий искусственного разведения бамбуковых медведей.
Популяция диких больших панд в Китае выросла с 1114 особей в 1980-х годах до 1864, а охраняемые места обитания этого вида за тот же период значительно расширились, отметил Дуань Чжаоган.
По данным центра, за последние 10 лет в дикую природу было выпущено 10 особей, содержавшихся в неволе, девять из которых выжили.
Центр также создал платформу международного сотрудничества и обмена информацией об этих животных, к которой присоединились 16 стран, что помогло успешно вывести 21 детеныша большой панды за рубежом.
28 октября 2021, 16:02НаукаУченые выяснили, зачем пандам контрастная окраска