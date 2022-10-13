https://ria.ru/20221013/pandy-1823764570.html

Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей

Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей - РИА Новости, 13.10.2022

Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей

Общемировая популяция больших панд, содержащихся в условиях неволи, достигла 673 особей, что почти вдвое больше, чем 10 лет назад, сообщил Китайский центр по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:01

2022-10-13T16:01

2022-10-13T16:01

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Общемировая популяция больших панд, содержащихся в условиях неволи, достигла 673 особей, что почти вдвое больше, чем 10 лет назад, сообщил Китайский центр по охране и исследованию больших панд.По словам директора центра Дуань Чжаогана, увеличение популяции обусловлено быстрым развитием технологий искусственного разведения бамбуковых медведей.Популяция диких больших панд в Китае выросла с 1114 особей в 1980-х годах до 1864, а охраняемые места обитания этого вида за тот же период значительно расширились, отметил Дуань Чжаоган.По данным центра, за последние 10 лет в дикую природу было выпущено 10 особей, содержавшихся в неволе, девять из которых выжили.Центр также создал платформу международного сотрудничества и обмена информацией об этих животных, к которой присоединились 16 стран, что помогло успешно вывести 21 детеныша большой панды за рубежом.

https://ria.ru/20211028/pandy-1756701055.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай