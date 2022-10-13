Рейтинг@Mail.ru
Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221013/pandy-1823764570.html
Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей
Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей - РИА Новости, 13.10.2022
Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей
Общемировая популяция больших панд, содержащихся в условиях неволи, достигла 673 особей, что почти вдвое больше, чем 10 лет назад, сообщил Китайский центр по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:01
2022-10-13T16:01
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823765103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0638729cc115b91f7b3fd77e973a1f2.jpg
МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Общемировая популяция больших панд, содержащихся в условиях неволи, достигла 673 особей, что почти вдвое больше, чем 10 лет назад, сообщил Китайский центр по охране и исследованию больших панд.По словам директора центра Дуань Чжаогана, увеличение популяции обусловлено быстрым развитием технологий искусственного разведения бамбуковых медведей.Популяция диких больших панд в Китае выросла с 1114 особей в 1980-х годах до 1864, а охраняемые места обитания этого вида за тот же период значительно расширились, отметил Дуань Чжаоган.По данным центра, за последние 10 лет в дикую природу было выпущено 10 особей, содержавшихся в неволе, девять из которых выжили.Центр также создал платформу международного сотрудничества и обмена информацией об этих животных, к которой присоединились 16 стран, что помогло успешно вывести 21 детеныша большой панды за рубежом.
https://ria.ru/20211028/pandy-1756701055.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823765103_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_cf6b520a4cd15d810a38c9a20e9bdaea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай
Россия-Китай: Главное, Китай
16:01 13.10.2022
 

Мировая популяция содержащихся в неволе больших панд выросла до 673 особей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Общемировая популяция больших панд, содержащихся в условиях неволи, достигла 673 особей, что почти вдвое больше, чем 10 лет назад, сообщил Китайский центр по охране и исследованию больших панд.
По словам директора центра Дуань Чжаогана, увеличение популяции обусловлено быстрым развитием технологий искусственного разведения бамбуковых медведей.
Популяция диких больших панд в Китае выросла с 1114 особей в 1980-х годах до 1864, а охраняемые места обитания этого вида за тот же период значительно расширились, отметил Дуань Чжаоган.
По данным центра, за последние 10 лет в дикую природу было выпущено 10 особей, содержавшихся в неволе, девять из которых выжили.
Центр также создал платформу международного сотрудничества и обмена информацией об этих животных, к которой присоединились 16 стран, что помогло успешно вывести 21 детеныша большой панды за рубежом.
Самец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 16:02Наука
Ученые выяснили, зачем пандам контрастная окраска
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала