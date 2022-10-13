08:29 13.10.2022 (обновлено: 08:30 13.10.2022)
Париж не хочет размораживать сотрудничество с Москвой, заявил посол Мешков
Посол Мешков: Париж не стремится размораживать сотрудничество с Москвой
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия не видит желания со стороны Франции размораживать сотрудничество в разных областях, приостановленное из-за спецоперации РФ на Украине, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.
"Пока в основном сотрудничество (России и Франции – ред.) помимо бизнеса приостановлено. Особенно сильный удар был нанесен по области культуры, по области образования, по студенческим обменам. И пока какого-то желания со стороны французов размораживать эту работу мы не видим", - сообщил Мешков.
При этом он отметил, что "это не означает, что мы сидим на месте".
"Вы знаете, что в самом Париже у нас два крупных культурных центра, которые проводят регулярную работу, выставки. Но делать это стало значительно сложнее. Некоторые традиционные наши проекты свернуты. Например, в этом году было бы 30 лет кинофестивалю в Онфлере, который проходит всегда осенью. Сейчас власти Онфлера этот фестиваль - надеюсь, временно - закрыли", - рассказал дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".