https://ria.ru/20221013/p-1823579891.html

Париж не хочет размораживать сотрудничество с Москвой, заявил посол Мешков

Париж не хочет размораживать сотрудничество с Москвой, заявил посол Мешков - РИА Новости, 13.10.2022

Париж не хочет размораживать сотрудничество с Москвой, заявил посол Мешков

Россия не видит желания со стороны Франции размораживать сотрудничество в разных областях, приостановленное из-за спецоперации РФ на Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:29

2022-10-13T08:29

2022-10-13T08:30

в мире

алексей мешков

владимир путин

россия

париж

франция

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Россия не видит желания со стороны Франции размораживать сотрудничество в разных областях, приостановленное из-за спецоперации РФ на Украине, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.При этом он отметил, что "это не означает, что мы сидим на месте"."Вы знаете, что в самом Париже у нас два крупных культурных центра, которые проводят регулярную работу, выставки. Но делать это стало значительно сложнее. Некоторые традиционные наши проекты свернуты. Например, в этом году было бы 30 лет кинофестивалю в Онфлере, который проходит всегда осенью. Сейчас власти Онфлера этот фестиваль - надеюсь, временно - закрыли", - рассказал дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823574947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алексей мешков, владимир путин, россия, париж, франция