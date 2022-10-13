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Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне" - РИА Новости, 13.10.2022
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Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне"
Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне" - РИА Новости, 13.10.2022
Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне"
Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:41
2022-10-13T16:41
газпром нефть
россия
александр дюков
экономика
цены на нефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Если взять российскую нефтяную отрасль, то мы уже продолжительное время точно не находимся в тёплой ванне. Потому что первые санкции мы получили ещё 8 лет назад. Сперва это были секторальные санкции, в том числе финансовые", - отметил Дюков на сессии Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газпром нефть, россия, александр дюков, экономика, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Газпром нефть, Россия, Александр Дюков, Экономика, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
16:41 13.10.2022
 

Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГлава "Газпром нефти" Александр Дюков
Глава Газпром нефти Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Если взять российскую нефтяную отрасль, то мы уже продолжительное время точно не находимся в тёплой ванне. Потому что первые санкции мы получили ещё 8 лет назад. Сперва это были секторальные санкции, в том числе финансовые", - отметил Дюков на сессии Российской энергетической недели.
"За эти 8 лет с одной стороны мы работали в условиях достаточно жёстких санкций, а другой - одновременно преодолевали серьёзный вызов - это ухудшение качества запасов, с которыми мы работали", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Газпром нефтьРоссияАлександр ДюковЭкономикаЦены на нефтьФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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