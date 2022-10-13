https://ria.ru/20221013/otrasl-1823782289.html
Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне"
Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне" - РИА Новости, 13.10.2022
Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне"
Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:41
2022-10-13T16:41
2022-10-13T16:41
газпром нефть
россия
александр дюков
экономика
цены на нефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Если взять российскую нефтяную отрасль, то мы уже продолжительное время точно не находимся в тёплой ванне. Потому что первые санкции мы получили ещё 8 лет назад. Сперва это были секторальные санкции, в том числе финансовые", - отметил Дюков на сессии Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/gazprom-1823462865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром нефть, россия, александр дюков, экономика, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Газпром нефть, Россия, Александр Дюков, Экономика, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022