https://ria.ru/20221013/otrasl-1823782289.html

Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне"

Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне" - РИА Новости, 13.10.2022

Дюков о санкциях: нефтяная отрасль РФ давно не находится в "теплой ванне"

Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:41

2022-10-13T16:41

2022-10-13T16:41

газпром нефть

россия

александр дюков

экономика

цены на нефть

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Если взять российскую нефтяную отрасль, то мы уже продолжительное время точно не находимся в тёплой ванне. Потому что первые санкции мы получили ещё 8 лет назад. Сперва это были секторальные санкции, в том числе финансовые", - отметил Дюков на сессии Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gazprom-1823462865.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, россия, александр дюков, экономика, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022