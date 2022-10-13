https://ria.ru/20221013/otoplenie-1823761478.html

Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин

Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022

Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин

Отопление на социальные объекты, такие как больницы, поликлиники и детские сады, в ДНР подадут уже с 14 октября, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:51

2022-10-13T15:51

2022-10-13T15:51

денис пушилин

донецкая народная республика

единая россия

жкх

россия

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Отопление на социальные объекты, такие как больницы, поликлиники и детские сады, в ДНР подадут уже с 14 октября, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин во время видеоконференции с представителями партии "Единая Россия".Пушилин добавил, что немаловажный вопрос, который тоже подняли на заседании, – это тарифы."Они у нас ниже их себестоимости и носят социальный характер. Считаю очень важным такой подход для жителей Республики сохранить", - написал он.Врио главы ДНР также поблагодарил "Единую Россию" за помощь и внимание к сфере ЖКХ, где предстоит приложить серьезные совместные усилия, чтобы выйти на российские стандарты качества.

https://ria.ru/20221012/ugol-1823463865.html

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денис пушилин, донецкая народная республика, единая россия, жкх, россия