Рейтинг@Mail.ru
Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/otoplenie-1823761478.html
Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин
Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022
Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин
Отопление на социальные объекты, такие как больницы, поликлиники и детские сады, в ДНР подадут уже с 14 октября, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:51
2022-10-13T15:51
денис пушилин
донецкая народная республика
единая россия
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:750:4000:3000_1920x0_80_0_0_f4cbc274af0af2fbc3a45edad1a995f8.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Отопление на социальные объекты, такие как больницы, поликлиники и детские сады, в ДНР подадут уже с 14 октября, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин во время видеоконференции с представителями партии "Единая Россия".Пушилин добавил, что немаловажный вопрос, который тоже подняли на заседании, – это тарифы."Они у нас ниже их себестоимости и носят социальный характер. Считаю очень важным такой подход для жителей Республики сохранить", - написал он.Врио главы ДНР также поблагодарил "Единую Россию" за помощь и внимание к сфере ЖКХ, где предстоит приложить серьезные совместные усилия, чтобы выйти на российские стандарты качества.
https://ria.ru/20221012/ugol-1823463865.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_108:162:3892:3000_1920x0_80_0_0_33316f856f931ed6cb0869aac12b8787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика, единая россия, жкх, россия
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, ЖКХ, Россия
15:51 13.10.2022
 
Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: отопление на социальные объекты в регионе подадут с 14 октября

© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Отопление на социальные объекты, такие как больницы, поликлиники и детские сады, в ДНР подадут уже с 14 октября, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин во время видеоконференции с представителями партии "Единая Россия".
"Конечно, уделили внимание и насущным задачам, важнейшей из которых является запуск отопления. Дал поручение главам городов и районов с завтрашнего дня, 14 октября, подать отопление на социальные объекты – больницы, поликлиники, работающие детские сады, учебные заведения, где идет очное обучение. Начнем с них, а дальше будем подключать остальные объекты, жилье", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что немаловажный вопрос, который тоже подняли на заседании, – это тарифы.
"Они у нас ниже их себестоимости и носят социальный характер. Считаю очень важным такой подход для жителей Республики сохранить", - написал он.
Врио главы ДНР также поблагодарил "Единую Россию" за помощь и внимание к сфере ЖКХ, где предстоит приложить серьезные совместные усилия, чтобы выйти на российские стандарты качества.
Уголь - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:28
В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению
 
Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала