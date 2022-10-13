Отопление на социальные объекты в ДНР подадут с 14 октября, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: отопление на социальные объекты в регионе подадут с 14 октября
© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Отопление на социальные объекты, такие как больницы, поликлиники и детские сады, в ДНР подадут уже с 14 октября, сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин во время видеоконференции с представителями партии "Единая Россия".
"Конечно, уделили внимание и насущным задачам, важнейшей из которых является запуск отопления. Дал поручение главам городов и районов с завтрашнего дня, 14 октября, подать отопление на социальные объекты – больницы, поликлиники, работающие детские сады, учебные заведения, где идет очное обучение. Начнем с них, а дальше будем подключать остальные объекты, жилье", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что немаловажный вопрос, который тоже подняли на заседании, – это тарифы.
"Они у нас ниже их себестоимости и носят социальный характер. Считаю очень важным такой подход для жителей Республики сохранить", - написал он.
Врио главы ДНР также поблагодарил "Единую Россию" за помощь и внимание к сфере ЖКХ, где предстоит приложить серьезные совместные усилия, чтобы выйти на российские стандарты качества.