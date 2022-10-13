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Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень - РИА Новости, 13.10.2022
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Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень
Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень - РИА Новости, 13.10.2022
Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень
С понедельника в Москву начнут прорываться североатлантические циклоны, зарядят дожди, усилится ветер, природа с опозданием на неделю перейдет в состояние... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:46
2022-10-13T15:54
москва
центр "фобос"
погода
осень
россия
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С понедельника в Москву начнут прорываться североатлантические циклоны, зарядят дожди, усилится ветер, природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, финал недели в Центральной России станет заключительном аккордом золотой осени. В последующие трое суток синоптическая карта большей части Русской равнины будет представлена обширным антициклоном, центр которого пройдет через Черноземье и Среднее Поволжье. В такой обстановке жителей средней полосы России ждут погожие осенние деньки. Ночные заморозки станут регулярным явлением, а дневная температура воздуха будет колебаться около отметки плюс 10 с незначительным ее превышением."На следующей неделе золотая осень сложит свои полномочия. С понедельника в столичный регион начнут прорываться североатлантические циклоны: черными тучами нахмурится небо, зарядят нудные дожди, усилится ветер. Но если в начале недели ночами не ниже плюс 1 - плюс 6, днем плюс 7 - плюс 12, то в среду пройдет холодный атмосферный фронт, и температура в течение суток понизится до плюс 4 - плюс 9. Дальше – еще холоднее. Под утро столбики термометров понизятся до минус 1 - плюс 4, в дневные часы всего плюс 3 - плюс 8. Природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени", - рассказал Тишковец.
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москва, центр "фобос", погода, осень, россия, общество, евгений тишковец
Москва, Центр "Фобос", Погода, Осень, Россия, Общество, Евгений Тишковец
15:46 13.10.2022 (обновлено: 15:54 13.10.2022)
 
Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень

Синоптик "Фобос" Тишковец: с понедельника в Москве зарядят дожди и усилится ветер

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С понедельника в Москву начнут прорываться североатлантические циклоны, зарядят дожди, усилится ветер, природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, финал недели в Центральной России станет заключительном аккордом золотой осени. В последующие трое суток синоптическая карта большей части Русской равнины будет представлена обширным антициклоном, центр которого пройдет через Черноземье и Среднее Поволжье. В такой обстановке жителей средней полосы России ждут погожие осенние деньки. Ночные заморозки станут регулярным явлением, а дневная температура воздуха будет колебаться около отметки плюс 10 с незначительным ее превышением.
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Вчера, 02:15
Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки
"На следующей неделе золотая осень сложит свои полномочия. С понедельника в столичный регион начнут прорываться североатлантические циклоны: черными тучами нахмурится небо, зарядят нудные дожди, усилится ветер. Но если в начале недели ночами не ниже плюс 1 - плюс 6, днем плюс 7 - плюс 12, то в среду пройдет холодный атмосферный фронт, и температура в течение суток понизится до плюс 4 - плюс 9. Дальше – еще холоднее. Под утро столбики термометров понизятся до минус 1 - плюс 4, в дневные часы всего плюс 3 - плюс 8. Природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени", - рассказал Тишковец.
 
МоскваЦентр "Фобос"ПогодаОсеньРоссияОбществоЕвгений Тишковец
 
 
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