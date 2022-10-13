https://ria.ru/20221013/osen-1823758573.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень

Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень - РИА Новости, 13.10.2022

Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень

С понедельника в Москву начнут прорываться североатлантические циклоны, зарядят дожди, усилится ветер, природа с опозданием на неделю перейдет в состояние... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:46

2022-10-13T15:46

2022-10-13T15:54

москва

центр "фобос"

погода

осень

россия

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С понедельника в Москву начнут прорываться североатлантические циклоны, зарядят дожди, усилится ветер, природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, финал недели в Центральной России станет заключительном аккордом золотой осени. В последующие трое суток синоптическая карта большей части Русской равнины будет представлена обширным антициклоном, центр которого пройдет через Черноземье и Среднее Поволжье. В такой обстановке жителей средней полосы России ждут погожие осенние деньки. Ночные заморозки станут регулярным явлением, а дневная температура воздуха будет колебаться около отметки плюс 10 с незначительным ее превышением."На следующей неделе золотая осень сложит свои полномочия. С понедельника в столичный регион начнут прорываться североатлантические циклоны: черными тучами нахмурится небо, зарядят нудные дожди, усилится ветер. Но если в начале недели ночами не ниже плюс 1 - плюс 6, днем плюс 7 - плюс 12, то в среду пройдет холодный атмосферный фронт, и температура в течение суток понизится до плюс 4 - плюс 9. Дальше – еще холоднее. Под утро столбики термометров понизятся до минус 1 - плюс 4, в дневные часы всего плюс 3 - плюс 8. Природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20221013/osen-1823551651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, центр "фобос", погода, осень, россия, общество, евгений тишковец