06:30 13.10.2022 (обновлено: 06:33 13.10.2022)
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы... Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", - говорится в сообщении.
"Саудовская Аравия рассматривает отношения с Вашингтоном как стратегические, которые служат на пользу интересам обеих стран", - добавили в МИД.
На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.