https://ria.ru/20221013/opek-1823569871.html

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+ - РИА Новости, 13.10.2022

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:30

2022-10-13T06:30

2022-10-13T06:33

в мире

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саудовская аравия

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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства."Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы... Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", - говорится в сообщении.При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221012/g7-1823544381.html

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саудовская аравия

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в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек