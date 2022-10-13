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Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+ - РИА Новости, 13.10.2022
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Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+ - РИА Новости, 13.10.2022
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T06:30
2022-10-13T06:33
в мире
цены на нефть
джо байден
саудовская аравия
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства."Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы... Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", - говорится в сообщении.При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20221012/g7-1823544381.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, ОПЕК
06:30 13.10.2022 (обновлено: 06:33 13.10.2022)
 
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы... Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", - говорится в сообщении.
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При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.
"Саудовская Аравия рассматривает отношения с Вашингтоном как стратегические, которые служат на пользу интересам обеих стран", - добавили в МИД.
На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденСаудовская АравияСШАОПЕК
 
 
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