https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать - РИА Новости, 13.10.2022
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Упростившие повседневное общение мессенждеры, помимо удобства и доступности, несут в себе определенную угрозу. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:15
2022-10-13T01:15
2022-10-13T01:15
общество
технологии
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шамиль магомедов
рту мирэа
мессенджеры
смартфоны
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Упростившие повседневное общение мессенждеры, помимо удобства и доступности, несут в себе определенную угрозу. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при использовании из в деловой или личной переписке, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заведующего кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.Он отметил, что самую большую опасность могут скрывать сообщения с незнакомых номеров, содержащие gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы.Собеседник агентства добавил, что в дальнейшем при помощи такого ПО злоумышленники смогут получать чувствительную информацию о владельцах устройств.Сообщения с контентом такого рода следует удалить, не открывая. Не стоит также доверять сообщениям с призывами к действию или интригующие фразы. Например, "Переходи на сайт", "Выиграй приз"", "Ты не поверишь, какое фото я нашел" и другие.
https://ria.ru/20221006/messendzhery-1821856554.html
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общество, технологии, россия, шамиль магомедов, рту мирэа, мессенджеры, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Шамиль Магомедов, РТУ МИРЭА, Мессенджеры, Смартфоны
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Эксперт Магомедов предупредил об опасности сообщений от незнакомых номеров с ссылками