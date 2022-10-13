https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html

Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать

Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать - РИА Новости, 13.10.2022

Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать

Упростившие повседневное общение мессенждеры, помимо удобства и доступности, несут в себе определенную угрозу. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T01:15

2022-10-13T01:15

2022-10-13T01:15

общество

технологии

россия

шамиль магомедов

рту мирэа

мессенджеры

смартфоны

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Упростившие повседневное общение мессенждеры, помимо удобства и доступности, несут в себе определенную угрозу. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при использовании из в деловой или личной переписке, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заведующего кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.Он отметил, что самую большую опасность могут скрывать сообщения с незнакомых номеров, содержащие gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы.Собеседник агентства добавил, что в дальнейшем при помощи такого ПО злоумышленники смогут получать чувствительную информацию о владельцах устройств.Сообщения с контентом такого рода следует удалить, не открывая. Не стоит также доверять сообщениям с призывами к действию или интригующие фразы. Например, "Переходи на сайт", "Выиграй приз"", "Ты не поверишь, какое фото я нашел" и другие.

https://ria.ru/20221006/messendzhery-1821856554.html

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общество, технологии, россия, шамиль магомедов, рту мирэа, мессенджеры, смартфоны