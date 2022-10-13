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Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать - РИА Новости, 13.10.2022
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Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать - РИА Новости, 13.10.2022
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Упростившие повседневное общение мессенждеры, помимо удобства и доступности, несут в себе определенную угрозу. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:15
2022-10-13T01:15
общество
технологии
россия
шамиль магомедов
рту мирэа
мессенджеры
смартфоны
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Упростившие повседневное общение мессенждеры, помимо удобства и доступности, несут в себе определенную угрозу. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при использовании из в деловой или личной переписке, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заведующего кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.Он отметил, что самую большую опасность могут скрывать сообщения с незнакомых номеров, содержащие gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы.Собеседник агентства добавил, что в дальнейшем при помощи такого ПО злоумышленники смогут получать чувствительную информацию о владельцах устройств.Сообщения с контентом такого рода следует удалить, не открывая. Не стоит также доверять сообщениям с призывами к действию или интригующие фразы. Например, "Переходи на сайт", "Выиграй приз"", "Ты не поверишь, какое фото я нашел" и другие.
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общество, технологии, россия, шамиль магомедов, рту мирэа, мессенджеры, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Шамиль Магомедов, РТУ МИРЭА, Мессенджеры, Смартфоны
01:15 13.10.2022
 
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать

Эксперт Магомедов предупредил об опасности сообщений от незнакомых номеров с ссылками

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМессенджеры
Мессенджеры - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Упростившие повседневное общение мессенждеры, помимо удобства и доступности, несут в себе определенную угрозу. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при использовании из в деловой или личной переписке, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заведующего кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.
Он отметил, что самую большую опасность могут скрывать сообщения с незнакомых номеров, содержащие gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы.
“С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут "подсадить" в ваш смартфон вредоносную программу", — отметил Магомедов.
Собеседник агентства добавил, что в дальнейшем при помощи такого ПО злоумышленники смогут получать чувствительную информацию о владельцах устройств.
Сообщения с контентом такого рода следует удалить, не открывая. Не стоит также доверять сообщениям с призывами к действию или интригующие фразы. Например, "Переходи на сайт", "Выиграй приз"", "Ты не поверишь, какое фото я нашел" и другие.
Логотип мессенджера Viber - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 03:18
Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры
 
ОбществоТехнологииРоссияШамиль МагомедовРТУ МИРЭАМессенджерыСмартфоны
 
 
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