https://ria.ru/20221013/oon-1823815950.html

Резолюция ГА ООН показала зависимость стран от Запада, заявил Пушилин

Резолюция ГА ООН показала зависимость стран от Запада, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022

Резолюция ГА ООН показала зависимость стран от Запада, заявил Пушилин

Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях демонстрирует колоссальный уровень давления Запада и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:05

2022-10-13T18:05

2022-10-13T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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оон

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях демонстрирует колоссальный уровень давления Запада и несамостоятельность голосовавших стран, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции."Принятая в Генассамблее резолюция по сути демонстрирует колоссальный уровень давления, под которым находятся некоторые государства, или несамостоятельности и заискивания в надежде получить некие бонусы от своих "партнеров". Очевидно, что определенные страны Запада через продовольственные, топливные и экономические рычаги давят на своих сателлитов для принятия "правильных решений", - сказал Пушилин. По его словам, "такой подход к "беспристрастному" голосованию организован, чтобы представители зависимых стран принимали нужные небезызвестным акторам решения без возможности выполнять свои обязательства в составе Генассамблеи добросовестно".Он отметил, что "грустная ирония просматривается и в заявленном названии резолюции, в котором есть слова про защиту принципов Устава ООН". "Однако же сама Генассамблея нарушает этот Устав", - считает Пушилин. В качестве примера он привел ситуацию с минскими соглашениями: они были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, имеющей статус документа обязательного к исполнению. "Тем не менее, за несколько лет со дня ее принятия и до утраты актуальности Генассамблея ООН умудрилась принять целый ряд документов, противоречащих резолюции 2202", - отметил Пушилин.Нынешнюю резолюцию он также назвал "ещё одним примером весьма халатного отношения органов и участников ООН к Уставу данной международной организации". "Эти плебисциты прошли в полном соответствии с Уставом ООН, в ходе данных референдумов было реализовано право народа на самоопределение, закрепленное в статье 1 данного Устава. Граждане Донецкой Народной Республики абсолютно четко и прямо высказались о желании стать частью Российской Федерации, и мы будем исходить и действовать исключительно в их интересах", - напомнил он.В то же время "вместо надлежащего уважения и признания результатов волеизъявления народа, ГА ООН и некоторые ее участники продолжают игру в одни ворота, что не имеет никакого отношения ни к международному праву, ни к стремлению поддерживать мир и безопасность, хотя это одна из ключевых целей функционирования ООН, как гласит ее Устав", добавил он.

https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html

https://ria.ru/20221013/oon-1823560089.html

https://ria.ru/20221012/izolyatsiya-1823520432.html

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Кирилл Волков

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, генеральная ассамблея оон, оон, россия, референдум в донбассе