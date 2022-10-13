https://ria.ru/20221013/oon-1823779012.html

ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке

ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке - РИА Новости, 13.10.2022

ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке

ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:31

2022-10-13T16:31

2022-10-13T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

владимир бидёвка

донецкая народная республика

россия

оон

лига наций

генеральная ассамблея оон

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН.В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины."ООН повторяет ошибки Лиги наций перед Второй мировой войной, "подсев" на политику двойных стандартов. Дико, когда организация осуждает проведение демократических процедур, которые прямо закреплены в её уставе. Но верх цинизма – это то, что ООН прежде всего беспокоят территории, а не люди, которых украинские националисты убивают более восьми лет", - написал Бидевка в своём Telegram-канале. Он отметил, что для Донбасса референдум – "это не только вопрос восстановления исторической справедливости, но и вопрос жизни и смерти".

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Кирилл Волков

в мире, владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, оон, лига наций, генеральная ассамблея оон