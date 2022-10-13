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ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/oon-1823779012.html
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке - РИА Новости, 13.10.2022
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:31
2022-10-13T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир бидёвка
донецкая народная республика
россия
оон
лига наций
генеральная ассамблея оон
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН.В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины."ООН повторяет ошибки Лиги наций перед Второй мировой войной, "подсев" на политику двойных стандартов. Дико, когда организация осуждает проведение демократических процедур, которые прямо закреплены в её уставе. Но верх цинизма – это то, что ООН прежде всего беспокоят территории, а не люди, которых украинские националисты убивают более восьми лет", - написал Бидевка в своём Telegram-канале. Он отметил, что для Донбасса референдум – "это не только вопрос восстановления исторической справедливости, но и вопрос жизни и смерти".
https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html
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в мире, владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, оон, лига наций, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Россия, ООН, Лига Наций, Генеральная Ассамблея ООН
16:31 13.10.2022
 
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке

Спикер парламента ДНР Бидевка считает, что ООН повторяет ошибки, допущенные Лигой наций

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН.
В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины.
"ООН повторяет ошибки Лиги наций перед Второй мировой войной, "подсев" на политику двойных стандартов. Дико, когда организация осуждает проведение демократических процедур, которые прямо закреплены в её уставе. Но верх цинизма – это то, что ООН прежде всего беспокоят территории, а не люди, которых украинские националисты убивают более восьми лет", - написал Бидевка в своём Telegram-канале. Он отметил, что для Донбасса референдум – "это не только вопрос восстановления исторической справедливости, но и вопрос жизни и смерти".
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:20
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияООНЛига НацийГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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