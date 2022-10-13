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ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке - РИА Новости, 13.10.2022
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:31
2022-10-13T16:31
2022-10-13T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир бидёвка
донецкая народная республика
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оон
лига наций
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН.В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины."ООН повторяет ошибки Лиги наций перед Второй мировой войной, "подсев" на политику двойных стандартов. Дико, когда организация осуждает проведение демократических процедур, которые прямо закреплены в её уставе. Но верх цинизма – это то, что ООН прежде всего беспокоят территории, а не люди, которых украинские националисты убивают более восьми лет", - написал Бидевка в своём Telegram-канале. Он отметил, что для Донбасса референдум – "это не только вопрос восстановления исторической справедливости, но и вопрос жизни и смерти".
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Россия, ООН, Лига Наций, Генеральная Ассамблея ООН
ООН повторяет ошибки Лиги наций, заявили в Донецке
Спикер парламента ДНР Бидевка считает, что ООН повторяет ошибки, допущенные Лигой наций