https://ria.ru/20221013/oon-1823652912.html

Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН

Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН - РИА Новости, 13.10.2022

Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН

Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции Генассамблеей ООН только методами дипломатического террора и откровенным выкручиванием рук,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:16

2022-10-13T12:16

2022-10-13T12:32

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции Генассамблеей ООН только методами дипломатического террора и откровенным выкручиванием рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом и угрозами удалось обеспечить результат. Мы все прекрасно понимаем. И заявления американцев, что они никого не уговаривают, все сами голосуют это ложь. И они тоже об этом знают", - сказал Лавров в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html

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Кирилл Волков

в мире, оон, сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон