https://ria.ru/20221013/oon-1823652912.html
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН - РИА Новости, 13.10.2022
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН
Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции Генассамблеей ООН только методами дипломатического террора и откровенным выкручиванием рук,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:16
2022-10-13T12:16
2022-10-13T12:32
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сергей лавров
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции Генассамблеей ООН только методами дипломатического террора и откровенным выкручиванием рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом и угрозами удалось обеспечить результат. Мы все прекрасно понимаем. И заявления американцев, что они никого не уговаривают, все сами голосуют это ложь. И они тоже об этом знают", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон
В мире, ООН, Сергей Лавров, Россия, Генеральная Ассамблея ООН
12:16 13.10.2022 (обновлено: 12:32 13.10.2022)
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН
Лавров: Запад дипломатическим террором и шантажом заставил голосовать за резолюцию ООН