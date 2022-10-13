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Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН - РИА Новости, 13.10.2022
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Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН - РИА Новости, 13.10.2022
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН
Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции Генассамблеей ООН только методами дипломатического террора и откровенным выкручиванием рук,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:16
2022-10-13T12:32
в мире
оон
сергей лавров
россия
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции Генассамблеей ООН только методами дипломатического террора и откровенным выкручиванием рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом и угрозами удалось обеспечить результат. Мы все прекрасно понимаем. И заявления американцев, что они никого не уговаривают, все сами голосуют это ложь. И они тоже об этом знают", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
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в мире, оон, сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон
В мире, ООН, Сергей Лавров, Россия, Генеральная Ассамблея ООН
12:16 13.10.2022 (обновлено: 12:32 13.10.2022)
 
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН

Лавров: Запад дипломатическим террором и шантажом заставил голосовать за резолюцию ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции Генассамблеей ООН только методами дипломатического террора и откровенным выкручиванием рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом и угрозами удалось обеспечить результат. Мы все прекрасно понимаем. И заявления американцев, что они никого не уговаривают, все сами голосуют это ложь. И они тоже об этом знают", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:20
Около 40 стран не выдержали давления Запада в ООН, заявил Полянский
 
В миреООНСергей ЛавровРоссияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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