https://ria.ru/20221013/oon-1823619173.html

Антироссийская резолюция подрывает авторитет ООН, заявил Аксенов

Антироссийская резолюция подрывает авторитет ООН, заявил Аксенов - РИА Новости, 13.10.2022

Антироссийская резолюция подрывает авторитет ООН, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что антироссийская резолюция о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, принятая накануне... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:59

2022-10-13T10:59

2022-10-13T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что антироссийская резолюция о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, принятая накануне Генассамблей ООН, подрывает авторитет этой организации.За резолюцию ГА ООН проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран."Результаты голосования в очередной раз подрывают авторитет ООН, что, видимо, и является целью американцев. И конечно, эти результаты показывают степень суверенитета каждого государства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, те страны, которые могут и хотят противостоять стремлению США превратить весь мир в индейскую резервацию под контролем американского "шерифа-беспредельщика", высказались против, воздержались или вообще не участвовали в голосовании."Население этих стран составляет значительную часть человечества", - подчеркнул Аксенов.Глава Крыма уверен, что резолюция была принята под давлением США.Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по шантажу и "выкручиванию рук" против стран "глобального Юга", чтобы они голосовали за резолюцию.

https://ria.ru/20221013/oon-1823562511.html

https://ria.ru/20221010/krym-1822760264.html

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Варвара Скокшина

в мире, сергей аксенов (политик), василий небензя, донецкая народная республика, генеральная ассамблея оон, россия, сша, оон