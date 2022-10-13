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В Госдуме заявили, что ООН перестает быть площадкой для диалога - РИА Новости, 13.10.2022
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В Госдуме заявили, что ООН перестает быть площадкой для диалога
В Госдуме заявили, что ООН перестает быть площадкой для диалога - РИА Новости, 13.10.2022
В Госдуме заявили, что ООН перестает быть площадкой для диалога
Результаты голосования по резолюции Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях были ожидаемы, ООН перестаёт РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:44
2022-10-13T10:44
в мире
россия
оон
генеральная ассамблея оон
госдума рф
олег морозов
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Результаты голосования по резолюции Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях были ожидаемы, ООН перестаёт быть площадкой сотрудничества, замещается региональным партнёрством, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.За резолюцию голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа."ООН перестаёт быть площадкой сотрудничества и всё больше живёт по правилам, а не по праву… ООН умирает вместе с международным правом. Во многом ее замещает региональное партнёрство", — сказал он. Он отметил, что на все страны мира было оказано давление, "вплоть до угроз". По его словам, в региональных форматах сотрудничества, из-за отсутствия "силовой" роли США на первое место выходят национальные интересы."Региональное партнёрство, где нет той силовой роли США и где на первое место выходят подлинные национальные интересы государств. Форум в Астане тому яркое подтверждение", — резюмировал он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221013/oon-1823557996.html
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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, госдума рф, олег морозов, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Госдума РФ, Олег Морозов, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
10:44 13.10.2022
 
В Госдуме заявили, что ООН перестает быть площадкой для диалога

Депутат Морозов заявил, что региональное партнерство замещает ООН как площадку для диалога

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Результаты голосования по резолюции Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях были ожидаемы, ООН перестаёт быть площадкой сотрудничества, замещается региональным партнёрством, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
За резолюцию голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:43
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя
"ООН перестаёт быть площадкой сотрудничества и всё больше живёт по правилам, а не по праву… ООН умирает вместе с международным правом. Во многом ее замещает региональное партнёрство", — сказал он. Он отметил, что на все страны мира было оказано давление, "вплоть до угроз". По его словам, в региональных форматах сотрудничества, из-за отсутствия "силовой" роли США на первое место выходят национальные интересы.
"Региональное партнёрство, где нет той силовой роли США и где на первое место выходят подлинные национальные интересы государств. Форум в Астане тому яркое подтверждение", — резюмировал он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:20
Около 40 стран не выдержали давления Запада в ООН, заявил Полянский
 
В миреРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНГосдума РФОлег МорозовРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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