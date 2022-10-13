В Госдуме заявили, что ООН перестает быть площадкой для диалога
Депутат Морозов заявил, что региональное партнерство замещает ООН как площадку для диалога
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Результаты голосования по резолюции Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях были ожидаемы, ООН перестаёт быть площадкой сотрудничества, замещается региональным партнёрством, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
За резолюцию голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
"ООН перестаёт быть площадкой сотрудничества и всё больше живёт по правилам, а не по праву… ООН умирает вместе с международным правом. Во многом ее замещает региональное партнёрство", — сказал он. Он отметил, что на все страны мира было оказано давление, "вплоть до угроз". По его словам, в региональных форматах сотрудничества, из-за отсутствия "силовой" роли США на первое место выходят национальные интересы.
"Региональное партнёрство, где нет той силовой роли США и где на первое место выходят подлинные национальные интересы государств. Форум в Астане тому яркое подтверждение", — резюмировал он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.