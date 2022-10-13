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Полянский прокомментировал итоги голосования в ГА ООН - РИА Новости, 13.10.2022
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Полянский прокомментировал итоги голосования в ГА ООН
Полянский прокомментировал итоги голосования в ГА ООН - РИА Новости, 13.10.2022
Полянский прокомментировал итоги голосования в ГА ООН
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал "демократией под дулом пистолета" итоги голосования в ГА ООН по антироссийской резолюции, не признающей... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:16
2022-10-13T02:16
в мире
россия
украина
оон
генеральная ассамблея оон
василий небензя
дмитрий полянский
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал "демократией под дулом пистолета" итоги голосования в ГА ООН по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны, против были РФ, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по шантажу и "выкручиванию рук" против стран "глобального Юга", чтобы они голосовали за резолюцию."Нечего праздновать. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи. Только такими методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН "поддержать Украину". Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии", - написал Полянский в своем Twitter.В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221013/oon-1823557996.html
https://ria.ru/20221013/oon-1823554916.html
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в мире, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, василий небензя, дмитрий полянский
В мире, Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Дмитрий Полянский
02:16 13.10.2022
 
Полянский прокомментировал итоги голосования в ГА ООН

Полянский назвал "демократией под дулом пистолета" итоги голосования в ГА ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал "демократией под дулом пистолета" итоги голосования в ГА ООН по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны, против были РФ, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по шантажу и "выкручиванию рук" против стран "глобального Юга", чтобы они голосовали за резолюцию.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:43
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя
"Нечего праздновать. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи. Только такими методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН "поддержать Украину". Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии", - написал Полянский в своем Twitter.
В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
00:35
Иран и еще девять стран не голосовали по антироссийской резолюции в ГА ООН
 
В миреРоссияУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООНВасилий НебензяДмитрий Полянский
 
 
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