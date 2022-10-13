01:20 13.10.2022 (обновлено: 01:56 13.10.2022)
Около 40 стран не выдержали давления Запада в ООН, заявил Полянский
Полянский заявил о давлении Запада на 40 стран перед голосованием по референдумам в ГА ООН
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН. Архивное фото
ООН, 13 окт - РИА Новости. Около 40 стран не выдержали давления Запада перед голосованием в Генассамблее ООН по антироссийскому проекту резолюции, не признающему референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны, против были РФ, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по шантажу и "выкручиванию рук" против стран "глобального Юга", чтобы они голосовали за резолюцию.
По словам Полянского, за пару дней с понедельника (когда началась спецсессия Генассамблеи) западники… смогли "построить всех колеблющихся "на плацу" и методично додавливать, используя самые различные "аргументы" (от экономического шантажа до завуалированных личных угроз)".
"По сути, все, что им требовалось, - адресно "повыкручивать руки" тем, кто в ходе голосования 10 октября не поддержал албанский проект решения (о том, что голосовать по западной резолюции надо открытым, а не тайным голосованием – ред.). В итоге около 40 стран такого давления не выдержали, в чем многие из них нам, извиняясь, открыто признавались накануне голосования", - указал Полянский.
При этом он отметил, что не поддалось на давление много влиятельных и населенных стран.
"Китай, Индия, ЮАР, Судан, Пакистан, Эфиопия, Иран, Алжир, Монголия и ряд других, а также наши партнеры по СНГ антироссийский проект не поддержали. За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него", - указал дипломат.
"Важно и то, что и из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся - оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь", - подчеркнул Полянский.
Как указал дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН "демократии под дулом пистолета".
"Разумеется, все в ООН это понимают, и "осадочек" у тех, кого в итоге сломил западный лагерь, остался очень и очень неприятный. Есть все основания полагать, что он даст о себе знать в ходе последующих голосований в ГА по новым антироссийским инициативам - в том, что они последуют, возможно, уже в самое ближайшее время, нет никаких сомнений", - заключил он.
В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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