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Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022
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Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии
Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022
Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии
Запад предпринимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:27
2022-10-13T14:40
белоруссия
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в мире
кгб белоруссии
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Запад предпринимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Сегодня прошла встреча с работниками "Беларуськалия"."Цели (коллективного Запада - ред.) просты - чтобы мы поменяли свои геополитические приоритеты и стали в один ряд со странами-сателлитами Восточной Европы. Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭС", - сказал глава КГБ.
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белоруссия, одкб, в мире, кгб белоруссии
Белоруссия, ОДКБ, В мире, КГБ Белоруссии
14:27 13.10.2022 (обновлено: 14:40 13.10.2022)
 
Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил, что Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Запад предпринимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.
Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Сегодня прошла встреча с работниками "Беларуськалия".
"Цели (коллективного Запада - ред.) просты - чтобы мы поменяли свои геополитические приоритеты и стали в один ряд со странами-сателлитами Восточной Европы. Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭС", - сказал глава КГБ.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 17:39
Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии
 
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