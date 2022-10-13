https://ria.ru/20221013/odkb-1823726849.html

Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии

Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022

Запад принимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил КГБ Белоруссии

Запад предпринимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:27

2022-10-13T14:27

2022-10-13T14:40

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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Запад предпринимает серьезные меры по развалу ОДКБ, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Сегодня прошла встреча с работниками "Беларуськалия"."Цели (коллективного Запада - ред.) просты - чтобы мы поменяли свои геополитические приоритеты и стали в один ряд со странами-сателлитами Восточной Европы. Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭС", - сказал глава КГБ.

https://ria.ru/20220925/politiki-1819355970.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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