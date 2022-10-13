https://ria.ru/20221013/odessa-1823755554.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:35
2022-10-13T15:35
2022-10-13T15:44
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти."Внимание, воздушная тревога", - написали в Telegram-канале Одесской горадминистрации.О воздушной тревоге в области сообщил и советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Тревога, все в укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822858132.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире, Одесса, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:35 13.10.2022 (обновлено: 15:44 13.10.2022)
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Власти Одесской области объявили воздушную тревогу