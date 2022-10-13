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В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/odessa-1823755554.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:35
2022-10-13T15:44
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
одесса
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти."Внимание, воздушная тревога", - написали в Telegram-канале Одесской горадминистрации.О воздушной тревоге в области сообщил и советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Тревога, все в укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822858132.html
одесская область
одесса
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одесская область, в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире, Одесса, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:35 13.10.2022 (обновлено: 15:44 13.10.2022)
 
В Одесской области объявили воздушную тревогу

Власти Одесской области объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти.
"Внимание, воздушная тревога", - написали в Telegram-канале Одесской горадминистрации.
О воздушной тревоге в области сообщил и советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Тревога, все в укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.
Дерибасовская улица в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:25
В Одессе образовались очереди на заправках после удара по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВ миреОдессаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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