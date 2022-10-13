https://ria.ru/20221013/odessa-1823755554.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:35

2022-10-13T15:35

2022-10-13T15:44

специальная военная операция на украине

одесская область

в мире

одесса

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_90d447d353343935c0fea4372218a77b.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщили местные власти."Внимание, воздушная тревога", - написали в Telegram-канале Одесской горадминистрации.О воздушной тревоге в области сообщил и советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Тревога, все в укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822858132.html

одесская область

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одесская область, в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр