https://ria.ru/20221013/obyski-1823760879.html

В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник

В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник - РИА Новости, 13.10.2022

В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник

Сотрудники регионального главка ФСБ в четверг провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:49

2022-10-13T15:49

2022-10-13T15:49

происшествия

валентин коновалов

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Сотрудники регионального главка ФСБ в четверг провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии, сообщил РИА Новости осведомленный источник.По его словам, обыски проводились в связи с возможными нарушениями при проведении экспертизы по строительству радиологического корпуса больницы в Абакане.Официальными комментариями ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.В прошлом октябре глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что радиологический корпус в Абакане стоимостью более 1 миллиарда рублей примет первых пациентов в начале 2022 года. Открыли корпус 30 августа – об этом сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Строительство велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и финансировалось за счет средств федерального бюджета.

https://ria.ru/20221011/primore-1822999084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, валентин коновалов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, обыски, абакан