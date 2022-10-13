https://ria.ru/20221013/obyski-1823760879.html
В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник
В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник - РИА Новости, 13.10.2022
В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник
Сотрудники регионального главка ФСБ в четверг провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:49
2022-10-13T15:49
2022-10-13T15:49
происшествия
валентин коновалов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика хакасия
обыски
абакан
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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Сотрудники регионального главка ФСБ в четверг провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии, сообщил РИА Новости осведомленный источник.По его словам, обыски проводились в связи с возможными нарушениями при проведении экспертизы по строительству радиологического корпуса больницы в Абакане.Официальными комментариями ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.В прошлом октябре глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что радиологический корпус в Абакане стоимостью более 1 миллиарда рублей примет первых пациентов в начале 2022 года. Открыли корпус 30 августа – об этом сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Строительство велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и финансировалось за счет средств федерального бюджета.
https://ria.ru/20221011/primore-1822999084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валентин коновалов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, обыски, абакан
Происшествия, Валентин Коновалов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Хакасия, обыски, Абакан
В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник
Сотрудники ФСБ провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии