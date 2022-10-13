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В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник - РИА Новости, 13.10.2022
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В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник
В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник - РИА Новости, 13.10.2022
В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник
Сотрудники регионального главка ФСБ в четверг провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:49
2022-10-13T15:49
происшествия
валентин коновалов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика хакасия
обыски
абакан
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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Сотрудники регионального главка ФСБ в четверг провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии, сообщил РИА Новости осведомленный источник.По его словам, обыски проводились в связи с возможными нарушениями при проведении экспертизы по строительству радиологического корпуса больницы в Абакане.Официальными комментариями ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.В прошлом октябре глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что радиологический корпус в Абакане стоимостью более 1 миллиарда рублей примет первых пациентов в начале 2022 года. Открыли корпус 30 августа – об этом сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Строительство велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и финансировалось за счет средств федерального бюджета.
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россия
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происшествия, валентин коновалов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, обыски, абакан
Происшествия, Валентин Коновалов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Хакасия, обыски, Абакан
15:49 13.10.2022
 
В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы, сообщил источник

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Сотрудники регионального главка ФСБ в четверг провели обыски в здании госэкспертизы правительства Хакасии, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
По его словам, обыски проводились в связи с возможными нарушениями при проведении экспертизы по строительству радиологического корпуса больницы в Абакане.
"Что-то с экспертизой при строительстве, соответственно, к ним зашли. Дело возбудило следствие (региональный главк СК – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.
В прошлом октябре глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что радиологический корпус в Абакане стоимостью более 1 миллиарда рублей примет первых пациентов в начале 2022 года. Открыли корпус 30 августа – об этом сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Строительство велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и финансировалось за счет средств федерального бюджета.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 09:27
В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски
 
ПроисшествияВалентин КоноваловРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Республика ХакасияобыскиАбакан
 
 
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