https://ria.ru/20221013/obstrel-1823869653.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:44

2022-10-13T22:44

2022-10-13T22:44

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.52 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 22.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221013/kharkov-1823859149.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато