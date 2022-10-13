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Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823869653.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:44
2022-10-13T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.52 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 22.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221013/kharkov-1823859149.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
макеевка
ясиноватая
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в мире, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО
22:44 13.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую натовскими снарядами

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.52 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 22.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 21:06Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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