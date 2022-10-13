https://ria.ru/20221013/obstrel-1823853482.html

При обстреле Кировского района Донецка ранена женщина

При обстреле Кировского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 13.10.2022

При обстреле Кировского района Донецка ранена женщина

Женщина пострадала из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:18

2022-10-13T20:18

2022-10-13T20:18

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Женщина пострадала из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли улицу Кирова в Донецке, осколок снаряда ранил женщину", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Это вторая пострадавшая жительница Кировского района Донецка за день. Ранее сообщалось о ранении женщины по улице Бирюзова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район