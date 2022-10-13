https://ria.ru/20221013/obstrel-1823853482.html
При обстреле Кировского района Донецка ранена женщина
При обстреле Кировского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 13.10.2022
При обстреле Кировского района Донецка ранена женщина
Женщина пострадала из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:18
2022-10-13T20:18
2022-10-13T20:18
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Женщина пострадала из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли улицу Кирова в Донецке, осколок снаряда ранил женщину", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Это вторая пострадавшая жительница Кировского района Донецка за день. Ранее сообщалось о ранении женщины по улице Бирюзова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Кировский район
При обстреле Кировского района Донецка ранена женщина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина