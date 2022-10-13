Рейтинг@Mail.ru
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823853202.html
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области - РИА Новости, 13.10.2022
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области
Следственный комитет России зафиксирует факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:15
2022-10-13T20:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786621869_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4da298adb3d449905804bc24ffe1c16b.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщает ведомство."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в результате обстрела украинскими военными Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, также повреждения получила социальная инфраструктура.Кроме того, после обстрела территории Белгородской области повреждения получил таможенный пункт пропуска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786621869_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_df953ef19cf8ddbfc759dc2109ada98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс
20:15 13.10.2022
 
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области

СК зафиксирует и расследует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета России
Сотрудники Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщает ведомство.
"Следователи СК России зафиксируют и расследуют факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
По данным ведомства, в результате обстрела украинскими военными Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, также повреждения получила социальная инфраструктура.
Кроме того, после обстрела территории Белгородской области повреждения получил таможенный пункт пропуска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала