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СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области

СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области - РИА Новости, 13.10.2022

СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области

Следственный комитет России зафиксирует факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:15

2022-10-13T20:15

2022-10-13T20:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщает ведомство."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в результате обстрела украинскими военными Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, также повреждения получила социальная инфраструктура.Кроме того, после обстрела территории Белгородской области повреждения получил таможенный пункт пропуска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), донбасс