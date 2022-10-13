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СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области - РИА Новости, 13.10.2022
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области
Следственный комитет России зафиксирует факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:15
2022-10-13T20:15
2022-10-13T20:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщает ведомство."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факты очередных обстрелов Донбасса и территории Белгородской области со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в результате обстрела украинскими военными Кировского и Петровского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, также повреждения получила социальная инфраструктура.Кроме того, после обстрела территории Белгородской области повреждения получил таможенный пункт пропуска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области
СК зафиксирует и расследует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области