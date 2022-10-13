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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823845147.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области - РИА Новости, 13.10.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов населенных пунктов в Курской области со стороны... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:40
2022-10-13T19:40
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
роман старовойт
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов населенных пунктов в Курской области со стороны Украины, сообщает ведомство."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами украинскими боевиками населенных пунктов Курской области", - сообщается в Telegram-канале СК РФДобавляется, что в результате атаки повреждена подстанция, обесточены два населенных пункта. Кроме того, незначительные повреждения получили административные здания.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта.
https://ria.ru/20221013/belgorod-1823780647.html
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происшествия, александр бастрыкин, роман старовойт, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Бастрыкин, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
19:40 13.10.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела населенных пунктов в Курской области

© Роман Старовойт/TelegramОбстрел подстанции в Попово-Лежачах Курской области со стороны ВСУ
Обстрел подстанции в Попово-Лежачах Курской области со стороны ВСУ
© Роман Старовойт/Telegram
Обстрел подстанции в Попово-Лежачах Курской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов населенных пунктов в Курской области со стороны Украины, сообщает ведомство.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами украинскими боевиками населенных пунктов Курской области", - сообщается в Telegram-канале СК РФ
Добавляется, что в результате атаки повреждена подстанция, обесточены два населенных пункта. Кроме того, незначительные повреждения получили административные здания.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта.
Автомобили специальных служб возле жилого дома в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:35
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БастрыкинРоман СтаровойтКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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