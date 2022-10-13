https://ria.ru/20221013/obstrel-1823845147.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области - РИА Новости, 13.10.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов населенных пунктов в Курской области со стороны... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:40
2022-10-13T19:40
2022-10-13T19:40
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
роман старовойт
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов населенных пунктов в Курской области со стороны Украины, сообщает ведомство."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами украинскими боевиками населенных пунктов Курской области", - сообщается в Telegram-канале СК РФДобавляется, что в результате атаки повреждена подстанция, обесточены два населенных пункта. Кроме того, незначительные повреждения получили административные здания.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта.
https://ria.ru/20221013/belgorod-1823780647.html
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происшествия, александр бастрыкин, роман старовойт, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Бастрыкин, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела населенных пунктов в Курской области