https://ria.ru/20221013/obstrel-1823845147.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области - РИА Новости, 13.10.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Курской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов населенных пунктов в Курской области со стороны... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:40

2022-10-13T19:40

2022-10-13T19:40

специальная военная операция на украине

происшествия

александр бастрыкин

роман старовойт

курская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов населенных пунктов в Курской области со стороны Украины, сообщает ведомство."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами украинскими боевиками населенных пунктов Курской области", - сообщается в Telegram-канале СК РФДобавляется, что в результате атаки повреждена подстанция, обесточены два населенных пункта. Кроме того, незначительные повреждения получили административные здания.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта.

https://ria.ru/20221013/belgorod-1823780647.html

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россия

украина

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происшествия, александр бастрыкин, роман старовойт, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)