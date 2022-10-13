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При обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция
При обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция - РИА Новости, 13.10.2022
При обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция
Подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:18
2022-10-13T16:25
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела", - сказал Старовойт в своём Telegram-канале.Глушковский район, к которому относится посёлок Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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происшествия, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина
16:18 13.10.2022 (обновлено: 16:25 13.10.2022)
 
При обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция

Старовойт сообщил, что при обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция

© Роман Старовойт/TelegramОбстрел подстанции в Попово-Лежачах Курской области со стороны ВСУ
Обстрел подстанции в Попово-Лежачах Курской области со стороны ВСУ
© Роман Старовойт/Telegram
Обстрел подстанции в Попово-Лежачах Курской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела", - сказал Старовойт в своём Telegram-канале.
Глушковский район, к которому относится посёлок Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраина
 
 
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