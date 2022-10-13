https://ria.ru/20221013/obstrel-1823732651.html

Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию

Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию

Украинские войска обстреляли "Донецкую угольную энергетическую компанию", пострадал один человек, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:42

2022-10-13T14:42

2022-10-13T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли "Донецкую угольную энергетическую компанию", пострадал один человек, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР."По оперативной информации, в 13.20 зафиксирован "прилет" на промплощадку шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Осколочные ранения получил электрослесарь подземный участка "Водоотлив", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Медицинскими сотрудниками предприятия ему была оказана необходимая помощь. Опасности для жизни нет."Также в результате обстрела был обесточен вентилятор главного проветривания шахты. Благодаря оперативным действиям специалистов уже в 13.38 он был запущен в работу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221013/pvo-1823714295.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр