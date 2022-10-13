https://ria.ru/20221013/obstrel-1823732651.html
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию
Украинские войска обстреляли "Донецкую угольную энергетическую компанию", пострадал один человек, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:42
2022-10-13T14:42
2022-10-13T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли "Донецкую угольную энергетическую компанию", пострадал один человек, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР."По оперативной информации, в 13.20 зафиксирован "прилет" на промплощадку шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Осколочные ранения получил электрослесарь подземный участка "Водоотлив", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Медицинскими сотрудниками предприятия ему была оказана необходимая помощь. Опасности для жизни нет."Также в результате обстрела был обесточен вентилятор главного проветривания шахты. Благодаря оперативным действиям специалистов уже в 13.38 он был запущен в работу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221013/pvo-1823714295.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР
14:42 13.10.2022 (обновлено: 14:53 13.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию, пострадал человек