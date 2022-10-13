Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823732651.html
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию
Украинские войска обстреляли "Донецкую угольную энергетическую компанию", пострадал один человек, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:42
2022-10-13T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли "Донецкую угольную энергетическую компанию", пострадал один человек, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР."По оперативной информации, в 13.20 зафиксирован "прилет" на промплощадку шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Осколочные ранения получил электрослесарь подземный участка "Водоотлив", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Медицинскими сотрудниками предприятия ему была оказана необходимая помощь. Опасности для жизни нет."Также в результате обстрела был обесточен вентилятор главного проветривания шахты. Благодаря оперативным действиям специалистов уже в 13.38 он был запущен в работу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221013/pvo-1823714295.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_bd2ef38d8d40d6122473ec85565b0e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР
14:42 13.10.2022 (обновлено: 14:53 13.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию

Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию, пострадал человек

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Каски рабочих. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли "Донецкую угольную энергетическую компанию", пострадал один человек, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР.
"По оперативной информации, в 13.20 зафиксирован "прилет" на промплощадку шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Осколочные ранения получил электрослесарь подземный участка "Водоотлив", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Медицинскими сотрудниками предприятия ему была оказана необходимая помощь. Опасности для жизни нет.
"Также в результате обстрела был обесточен вентилятор главного проветривания шахты. Благодаря оперативным действиям специалистов уже в 13.38 он был запущен в работу", - добавили в ведомстве.
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 14:03Специальная военная операция на Украине
Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала