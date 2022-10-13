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При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823715853.html
При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония
При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония - РИА Новости, 13.10.2022
При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония
Два здания Мичуринской исправительной колонии повреждены при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:07
2022-10-13T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
горловка
украина
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Два здания Мичуринской исправительной колонии повреждены при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) повреждены два здания Мичуринской исправительной колонии", - написал он в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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в мире, жкх, иван приходько, горловка, украина, стирол, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Иван Приходько, Горловка, Украина, Стирол, Донецкая Народная Республика
14:07 13.10.2022
 
При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония

Мэр Приходько: при обстреле Горловки повреждены здания Мичуринской исправительной колонии

© Фото : Иван Сергеевич Приходько/TelegramПоследствия обстрела поселка Мичурина в Никитовском районе Горловки
Последствия обстрела поселка Мичурина в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Иван Сергеевич Приходько/Telegram
Последствия обстрела поселка Мичурина в Никитовском районе Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Два здания Мичуринской исправительной колонии повреждены при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) повреждены два здания Мичуринской исправительной колонии", - написал он в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХИван ПриходькоГорловкаУкраинаСтиролДонецкая Народная Республика
 
 
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