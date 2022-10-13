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При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония

При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония - РИА Новости, 13.10.2022

При обстреле Горловки повреждена Мичуринская исправительная колония

Два здания Мичуринской исправительной колонии повреждены при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:07

2022-10-13T14:07

2022-10-13T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

горловка

украина

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Два здания Мичуринской исправительной колонии повреждены при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) повреждены два здания Мичуринской исправительной колонии", - написал он в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, жкх, иван приходько, горловка, украина, стирол, донецкая народная республика