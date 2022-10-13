https://ria.ru/20221013/obschestvo-1823607285.html

В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"*

В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"* - РИА Новости, 13.10.2022

В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"*

Признанные Генпрокуратурой нежелательной организацией "Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики РФ и пропагандируют нетрадиционные для общества... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:38

2022-10-13T10:38

2022-10-13T10:38

василий пискарев

россия

германия

госдума рф

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Признанные Генпрокуратурой нежелательной организацией "Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики РФ и пропагандируют нетрадиционные для общества России ценности, заявил глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.Ранее Генеральной прокуратурой РФ деятельность НПО из ФРГ "Декабристы" была признана нежелательной на территории РФ."Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики России на международной арене и пропагандируют нетрадиционные для российского общества ценности. В данный момент эта НПО призывает к финансовой поддержке украинских боевиков, распространяя информацию о фондах и организациях, закупающих оружие для ВСУ", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Подобная деструктивная деятельность должна оперативно пресекаться, и фактическое выдворение "Декабристов" из нашей страны можно только приветствовать, участие же в деятельности данной организацией для российских граждан теперь уголовно наказуемо, как на территории нашей страны, так и за её пределами", отметил депутат."Генеральная прокуратура отреагировала на наше обращение о признании деятельности германской неправительственной организации "Декабристы" (Dekabristen e.V.) нежелательной в России. Образованная при поддержке нежелательного в России немецкого "Фонда им. Генриха Белля", данная НПО находится под патронажем МИД Германии и неоднократно попадала в поле зрения rомиссии Госдумы, проявляя наибольшую деструктивную активность в ходе избирательных кампаний", - сообщил также политик.

https://ria.ru/20221013/genprokuratura-1823598800.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/spisok-1810846615.html

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Дарья Буймова

василий пискарев, россия, германия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, политика