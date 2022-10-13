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В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"* - РИА Новости, 13.10.2022
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В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"*
В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"* - РИА Новости, 13.10.2022
В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"*
Признанные Генпрокуратурой нежелательной организацией "Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики РФ и пропагандируют нетрадиционные для общества... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:38
2022-10-13T10:38
василий пискарев
россия
германия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Признанные Генпрокуратурой нежелательной организацией "Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики РФ и пропагандируют нетрадиционные для общества России ценности, заявил глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.Ранее Генеральной прокуратурой РФ деятельность НПО из ФРГ "Декабристы" была признана нежелательной на территории РФ."Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики России на международной арене и пропагандируют нетрадиционные для российского общества ценности. В данный момент эта НПО призывает к финансовой поддержке украинских боевиков, распространяя информацию о фондах и организациях, закупающих оружие для ВСУ", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Подобная деструктивная деятельность должна оперативно пресекаться, и фактическое выдворение "Декабристов" из нашей страны можно только приветствовать, участие же в деятельности данной организацией для российских граждан теперь уголовно наказуемо, как на территории нашей страны, так и за её пределами", отметил депутат."Генеральная прокуратура отреагировала на наше обращение о признании деятельности германской неправительственной организации "Декабристы" (Dekabristen e.V.) нежелательной в России. Образованная при поддержке нежелательного в России немецкого "Фонда им. Генриха Белля", данная НПО находится под патронажем МИД Германии и неоднократно попадала в поле зрения rомиссии Госдумы, проявляя наибольшую деструктивную активность в ходе избирательных кампаний", - сообщил также политик.
https://ria.ru/20221013/genprokuratura-1823598800.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/spisok-1810846615.html
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василий пискарев, россия, германия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, политика
Василий Пискарев, Россия, Германия, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Политика
10:38 13.10.2022
 
В Госдуме рассказали о работе НПО "Декабристы"*

Депутат Пискарев: "Декабристы"* активно участвуют в дискредитации российской политики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Признанные Генпрокуратурой нежелательной организацией "Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики РФ и пропагандируют нетрадиционные для общества России ценности, заявил глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
Ранее Генеральной прокуратурой РФ деятельность НПО из ФРГ "Декабристы" была признана нежелательной на территории РФ.
Здание Генеральной прокуратуры на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:13
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"*
"Декабристы" активно участвуют в дискредитации политики России на международной арене и пропагандируют нетрадиционные для российского общества ценности. В данный момент эта НПО призывает к финансовой поддержке украинских боевиков, распространяя информацию о фондах и организациях, закупающих оружие для ВСУ", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Подобная деструктивная деятельность должна оперативно пресекаться, и фактическое выдворение "Декабристов" из нашей страны можно только приветствовать, участие же в деятельности данной организацией для российских граждан теперь уголовно наказуемо, как на территории нашей страны, так и за её пределами", отметил депутат.
"Генеральная прокуратура отреагировала на наше обращение о признании деятельности германской неправительственной организации "Декабристы" (Dekabristen e.V.) нежелательной в России. Образованная при поддержке нежелательного в России немецкого "Фонда им. Генриха Белля", данная НПО находится под патронажем МИД Германии и неоднократно попадала в поле зрения rомиссии Госдумы, проявляя наибольшую деструктивную активность в ходе избирательных кампаний", - сообщил также политик.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 18:03В мире
Минюст РФ внес в список нежелательных три канадских организации
 
Василий ПискаревРоссияГерманияГосдума РФГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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