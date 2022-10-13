https://ria.ru/20221013/nyu-york-1823559850.html

В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ

В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022

В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ

Нью-Йорк рискует превратиться в "пыль" в случае попытки Киева вернуть Крым силой, написала обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T02:30

2022-10-13T02:30

2022-10-13T09:35

в мире

илон маск

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

украина

нью-йорк (город)

киев

twitter

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нью-Йорк рискует превратиться в "пыль" в случае попытки Киева вернуть Крым силой, написала обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.Публицист считает, что предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине после того, как осознал опасность дальнейшей эскалации.В середине июня представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев намерен добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, полуостров никогда не вернется в состав Украины.В начале октября Маск выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН". Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Никиты Хрущева". Также Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/krym-1823273593.html

https://ria.ru/20221012/odessa-1823410182.html

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нью-йорк (город)

киев

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в мире, илон маск, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), украина, нью-йорк (город), киев, twitter, оон, tesla motors, республика крым