Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/nyu-york-1823559850.html
В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ
В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ
Нью-Йорк рискует превратиться в "пыль" в случае попытки Киева вернуть Крым силой, написала обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:30
2022-10-13T09:35
в мире
илон маск
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
украина
нью-йорк (город)
киев
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/39/1550723950_0:77:2200:1315_1920x0_80_0_0_2de3ebce4bea6c77e3f4c89c8b37bc28.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нью-Йорк рискует превратиться в "пыль" в случае попытки Киева вернуть Крым силой, написала обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.Публицист считает, что предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине после того, как осознал опасность дальнейшей эскалации.В середине июня представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев намерен добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, полуостров никогда не вернется в состав Украины.В начале октября Маск выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН". Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Никиты Хрущева". Также Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/krym-1823273593.html
https://ria.ru/20221012/odessa-1823410182.html
украина
нью-йорк (город)
киев
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/39/1550723950_173:0:2029:1392_1920x0_80_0_0_bbbad6df8bf104417d4ef7f535c03460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), украина, нью-йорк (город), киев, twitter, оон, tesla motors, республика крым
В мире, Илон Маск, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Украина, Нью-Йорк (город), Киев, Twitter, ООН, Tesla motors, Республика Крым
02:30 13.10.2022 (обновлено: 09:35 13.10.2022)
 
В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ

Обозреватель NI Майтра предупредила об опасности превращения Нью-Йорка в пыль из-за ВСУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Статуя Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нью-Йорк рискует превратиться в "пыль" в случае попытки Киева вернуть Крым силой, написала обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

"Боевые цели Украины начали меняться с оборонительных на захватнические, что угрожает началом ядерной войны. Илон Маск, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым", — отметила Майтра.

Публицист считает, что предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине после того, как осознал опасность дальнейшей эскалации.
"Фундаментальный интерес Маска — выживание земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
В середине июня представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев намерен добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 06:20Специальная военная операция на Украине
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым
В начале октября Маск выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН". Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Никиты Хрущева". Также Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов
 
В миреИлон МаскВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)УкраинаНью-Йорк (город)КиевTwitterООНTesla motorsРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала