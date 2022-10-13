https://ria.ru/20221013/nozh-1823761757.html
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого - РИА Новости, 13.10.2022
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого
Один старшеклассник в школе Симферополя в ходе ссоры ударил другого ножом в шею - раненый в больнице в тяжелом состоянии, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:51
2022-10-13T15:51
2022-10-13T15:51
происшествия
здоровье - общество
симферополь
россия
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Один старшеклассник в школе Симферополя в ходе ссоры ударил другого ножом в шею - раненый в больнице в тяжелом состоянии, сообщает в четверг пресс-служба крымского управления СК РФ."Предварительно установлено, что сегодня в одной из школ между двумя старшеклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей несколько раз ударил другого ножом в область шеи. С ранениями несовершеннолетний был оперативно доставлен в медучреждение. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается врачами как тяжелое", - говорится в релизе. Следователи начали проверку по факту случившегося, устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.Проверку также начала и прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, конфликт между одноклассниками произошел в одном из классов городской школы № 21.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Здоровье - Общество, Симферополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого
В Симферополе в школе один старшеклассник ударил ножом в шею другого