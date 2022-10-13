Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/nozh-1823761757.html
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого - РИА Новости, 13.10.2022
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого
Один старшеклассник в школе Симферополя в ходе ссоры ударил другого ножом в шею - раненый в больнице в тяжелом состоянии, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:51
2022-10-13T15:51
происшествия
здоровье - общество
симферополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_e60afc0b93aa08eb55837546fa8c4cc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Один старшеклассник в школе Симферополя в ходе ссоры ударил другого ножом в шею - раненый в больнице в тяжелом состоянии, сообщает в четверг пресс-служба крымского управления СК РФ."Предварительно установлено, что сегодня в одной из школ между двумя старшеклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей несколько раз ударил другого ножом в область шеи. С ранениями несовершеннолетний был оперативно доставлен в медучреждение. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается врачами как тяжелое", - говорится в релизе. Следователи начали проверку по факту случившегося, устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.Проверку также начала и прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, конфликт между одноклассниками произошел в одном из классов городской школы № 21.
https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823004185.html
симферополь
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_329c669f638483fba6a67c25a0a58014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Здоровье - Общество, Симферополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
15:51 13.10.2022
 
В Симферополе один старшеклассник ударил ножом другого

В Симферополе в школе один старшеклассник ударил ножом в шею другого

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Один старшеклассник в школе Симферополя в ходе ссоры ударил другого ножом в шею - раненый в больнице в тяжелом состоянии, сообщает в четверг пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Предварительно установлено, что сегодня в одной из школ между двумя старшеклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей несколько раз ударил другого ножом в область шеи. С ранениями несовершеннолетний был оперативно доставлен в медучреждение. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается врачами как тяжелое", - говорится в релизе. Следователи начали проверку по факту случившегося, устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.
Проверку также начала и прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, конфликт между одноклассниками произошел в одном из классов городской школы № 21.
Тело 12-летней школьницы с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Костроме - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 09:58
В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСимферопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала