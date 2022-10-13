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Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
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Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак
Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак
Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:54
2022-10-13T13:54
экономика
александр новак
леонид михельсон
александр дюков
москва
россия
новатэк
газпром нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии форума "Российская энергетическая неделя"."У нас достаточно средств, инвестпрограммы наших компаний не сокращены, об этом могут сказать руководители компаний, присутствующие здесь", - сказал Новак. В сессии принимали участие глава "Новатэка" Леонид Михельсон и глава "Газпром нефти" Александр Дюков.При этом, по его словам, на сегодняшний день больше, чем в два раза снижены объемы инвестиций в мировую нефтяную отрасль. "Если раньше это было 700 миллиардов долларов инвестиций в год, сейчас это около 300 миллиардов долларов в год. Это означает, что дальше проблемы будут только нарастать", - сказал он.Новак добавил, что постепенно мир будет переходить к зеленой энергетике и зеленой экономике, но этот переход должен быть плавным и обоснованным. "Касательно российской энергетики - никуда не надо бежать, надо идти, как мы для себя наметили в рамках нашей энергетической стратегии", - подчеркнул вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, александр новак, леонид михельсон, александр дюков, москва, россия, новатэк, газпром нефть
Экономика, Александр Новак, Леонид Михельсон, Александр Дюков, Москва, Россия, Новатэк, Газпром нефть
13:54 13.10.2022
 
Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак

Вице-премьер Новак: российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"У нас достаточно средств, инвестпрограммы наших компаний не сокращены, об этом могут сказать руководители компаний, присутствующие здесь", - сказал Новак. В сессии принимали участие глава "Новатэка" Леонид Михельсон и глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
При этом, по его словам, на сегодняшний день больше, чем в два раза снижены объемы инвестиций в мировую нефтяную отрасль. "Если раньше это было 700 миллиардов долларов инвестиций в год, сейчас это около 300 миллиардов долларов в год. Это означает, что дальше проблемы будут только нарастать", - сказал он.
Новак добавил, что постепенно мир будет переходить к зеленой энергетике и зеленой экономике, но этот переход должен быть плавным и обоснованным. "Касательно российской энергетики - никуда не надо бежать, надо идти, как мы для себя наметили в рамках нашей энергетической стратегии", - подчеркнул вице-премьер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:16
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак
 
ЭкономикаАлександр НовакЛеонид МихельсонАлександр ДюковМоскваРоссияНоватэкГазпром нефть
 
 
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