https://ria.ru/20221013/novak-1823710088.html
Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак
Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак
Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:54
2022-10-13T13:54
2022-10-13T13:54
экономика
александр новак
леонид михельсон
александр дюков
москва
россия
новатэк
газпром нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии форума "Российская энергетическая неделя"."У нас достаточно средств, инвестпрограммы наших компаний не сокращены, об этом могут сказать руководители компаний, присутствующие здесь", - сказал Новак. В сессии принимали участие глава "Новатэка" Леонид Михельсон и глава "Газпром нефти" Александр Дюков.При этом, по его словам, на сегодняшний день больше, чем в два раза снижены объемы инвестиций в мировую нефтяную отрасль. "Если раньше это было 700 миллиардов долларов инвестиций в год, сейчас это около 300 миллиардов долларов в год. Это означает, что дальше проблемы будут только нарастать", - сказал он.Новак добавил, что постепенно мир будет переходить к зеленой энергетике и зеленой экономике, но этот переход должен быть плавным и обоснованным. "Касательно российской энергетики - никуда не надо бежать, надо идти, как мы для себя наметили в рамках нашей энергетической стратегии", - подчеркнул вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823692944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, леонид михельсон, александр дюков, москва, россия, новатэк, газпром нефть
Экономика, Александр Новак, Леонид Михельсон, Александр Дюков, Москва, Россия, Новатэк, Газпром нефть
Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак
Вице-премьер Новак: российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"У нас достаточно средств, инвестпрограммы наших компаний не сокращены, об этом могут сказать руководители компаний, присутствующие здесь", - сказал Новак. В сессии принимали участие глава "Новатэка
" Леонид Михельсон
и глава "Газпром нефти
" Александр Дюков
.
При этом, по его словам, на сегодняшний день больше, чем в два раза снижены объемы инвестиций в мировую нефтяную отрасль. "Если раньше это было 700 миллиардов долларов инвестиций в год, сейчас это около 300 миллиардов долларов в год. Это означает, что дальше проблемы будут только нарастать", - сказал он.
Новак добавил, что постепенно мир будет переходить к зеленой энергетике и зеленой экономике, но этот переход должен быть плавным и обоснованным. "Касательно российской энергетики - никуда не надо бежать, надо идти, как мы для себя наметили в рамках нашей энергетической стратегии", - подчеркнул вице-премьер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.