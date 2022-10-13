https://ria.ru/20221013/novak-1823710088.html

Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак

Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022

Российские нефтегазовые компании не сократили инвестпрограммы, заявил Новак

Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:54

2022-10-13T13:54

2022-10-13T13:54

экономика

александр новак

леонид михельсон

александр дюков

москва

россия

новатэк

газпром нефть

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские нефтегазовые компании не сократили свои инвестиционные программы, несмотря на текущую ситуацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии форума "Российская энергетическая неделя"."У нас достаточно средств, инвестпрограммы наших компаний не сокращены, об этом могут сказать руководители компаний, присутствующие здесь", - сказал Новак. В сессии принимали участие глава "Новатэка" Леонид Михельсон и глава "Газпром нефти" Александр Дюков.При этом, по его словам, на сегодняшний день больше, чем в два раза снижены объемы инвестиций в мировую нефтяную отрасль. "Если раньше это было 700 миллиардов долларов инвестиций в год, сейчас это около 300 миллиардов долларов в год. Это означает, что дальше проблемы будут только нарастать", - сказал он.Новак добавил, что постепенно мир будет переходить к зеленой энергетике и зеленой экономике, но этот переход должен быть плавным и обоснованным. "Касательно российской энергетики - никуда не надо бежать, надо идти, как мы для себя наметили в рамках нашей энергетической стратегии", - подчеркнул вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823692944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, александр новак, леонид михельсон, александр дюков, москва, россия, новатэк, газпром нефть