https://ria.ru/20221013/novak-1823708818.html
Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть
Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть - РИА Новости, 13.10.2022
Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть
Мировые цены на нефть должны формироваться по рыночным механизмам, и сейчас в этом отношении большая неопределенность, а попытки установить их потолок для... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:50
2022-10-13T13:50
2022-10-13T14:50
экономика
цены на нефть
сша
александр новак
россия
украина
джанет йеллен
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_6e0683ce8fe6d08239643cec8f2fd86a.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть должны формироваться по рыночным механизмам, и сейчас в этом отношении большая неопределенность, а попытки установить их потолок для России по сути являются переходом на госплан в рамках мировой экономики, что может стать плохим прецедентом для глобальной торговли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя"."На самом деле, могут все, что угодно, говорить, цена должна складываться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения, и мы так и планируем руководствоваться и наши компании при реализации объемов производимой нефти в России", - заявил Новак, комментируя предложение министра финансов США установить потолок цены на российскую нефть. Джанет Йеллен в среду предложила установить этот потолок на уровне около 60 долларов за баррель: такой уровень, по ее словам, был бы достаточным для того, чтобы Россия могла с прибылью производить и продавать нефть."Мы не будем поставлять в те страны, которые вводят потолок цен на нашу нефть, потому что это прецедент, который очень плохой и может в любой момент распространяться не только на Россию, но и на других поставщиков на мировые рынки, и на любые товары, и на всю международную торговлю. Это по сути дела переход на госплан в рамках мировой экономики. Если они этого хотят, то должны думать о последствиях. Мы это проходили – это дефицит соответствующих ресурсов и рост цен", - подчеркнул вице-премьер РФ."Это большая неопределенность. Никто не скажет на сегодняшний день, какая цена (будет - ред.)", - сказал Новак, говоря в целом о перспективах цен на нефть.В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.Российские власти уже и раньше давали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.
https://ria.ru/20221013/neft-1823678528.html
https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_123:0:2716:1945_1920x0_80_0_0_16da8371330ec647e52725612d2bd799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, александр новак, россия, украина, джанет йеллен, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Александр Новак, Россия, Украина, Джанет Йеллен, Санкции в отношении России
13:50 13.10.2022 (обновлено: 14:50 13.10.2022)
Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть
Новак о предложении США о потолке цен на нефть на уровне 60 долларов
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть должны формироваться по рыночным механизмам, и сейчас в этом отношении большая неопределенность, а попытки установить их потолок для России по сути являются переходом на госплан в рамках мировой экономики, что может стать плохим прецедентом для глобальной торговли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".
"На самом деле, могут все, что угодно, говорить, цена должна складываться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения, и мы так и планируем руководствоваться и наши компании при реализации объемов производимой нефти в России", - заявил Новак, комментируя предложение министра финансов США
установить потолок цены на российскую нефть. Джанет Йеллен
в среду предложила установить этот потолок на уровне около 60 долларов за баррель: такой уровень, по ее словам, был бы достаточным для того, чтобы Россия могла с прибылью производить и продавать нефть.
"Мы не будем поставлять в те страны, которые вводят потолок цен на нашу нефть, потому что это прецедент, который очень плохой и может в любой момент распространяться не только на Россию, но и на других поставщиков на мировые рынки, и на любые товары, и на всю международную торговлю. Это по сути дела переход на госплан в рамках мировой экономики. Если они этого хотят, то должны думать о последствиях. Мы это проходили – это дефицит соответствующих ресурсов и рост цен", - подчеркнул вице-премьер РФ.
"Это большая неопределенность. Никто не скажет на сегодняшний день, какая цена (будет - ред.)", - сказал Новак, говоря в целом о перспективах цен на нефть.
В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине
США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.
Российские власти уже и раньше давали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.