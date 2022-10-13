https://ria.ru/20221013/novak-1823708818.html

Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть

Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть - РИА Новости, 13.10.2022

Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть

Мировые цены на нефть должны формироваться по рыночным механизмам, и сейчас в этом отношении большая неопределенность, а попытки установить их потолок для... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:50

2022-10-13T13:50

2022-10-13T14:50

экономика

цены на нефть

сша

александр новак

россия

украина

джанет йеллен

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_6e0683ce8fe6d08239643cec8f2fd86a.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть должны формироваться по рыночным механизмам, и сейчас в этом отношении большая неопределенность, а попытки установить их потолок для России по сути являются переходом на госплан в рамках мировой экономики, что может стать плохим прецедентом для глобальной торговли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя"."На самом деле, могут все, что угодно, говорить, цена должна складываться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения, и мы так и планируем руководствоваться и наши компании при реализации объемов производимой нефти в России", - заявил Новак, комментируя предложение министра финансов США установить потолок цены на российскую нефть. Джанет Йеллен в среду предложила установить этот потолок на уровне около 60 долларов за баррель: такой уровень, по ее словам, был бы достаточным для того, чтобы Россия могла с прибылью производить и продавать нефть."Мы не будем поставлять в те страны, которые вводят потолок цен на нашу нефть, потому что это прецедент, который очень плохой и может в любой момент распространяться не только на Россию, но и на других поставщиков на мировые рынки, и на любые товары, и на всю международную торговлю. Это по сути дела переход на госплан в рамках мировой экономики. Если они этого хотят, то должны думать о последствиях. Мы это проходили – это дефицит соответствующих ресурсов и рост цен", - подчеркнул вице-премьер РФ."Это большая неопределенность. Никто не скажет на сегодняшний день, какая цена (будет - ред.)", - сказал Новак, говоря в целом о перспективах цен на нефть.В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.Российские власти уже и раньше давали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.

https://ria.ru/20221013/neft-1823678528.html

https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, сша, александр новак, россия, украина, джанет йеллен, санкции в отношении россии