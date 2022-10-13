https://ria.ru/20221013/norvegiya-1823628079.html

Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе

Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе - РИА Новости, 13.10.2022

Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе

Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", возникшей на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:24

2022-10-13T11:24

2022-10-13T17:19

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МУРМАНСК, 13 окт — РИА Новости. Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", возникшей на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK."Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб", — говорится в сообщении.Отмечается, что завод поставляет газ в Великобританию. Что за ситуация возникла на заводе, не уточняется, известно, что на месте есть охрана из сил норвежского ополчения, на место вызвано подкрепление полиции. Ormen Lange — второе по величине газовое месторождение Норвегии.По данным телекомпании, завод поставляет Великобритании 20 процентов всего необходимого ей газа. Газ поступает с месторождений Ormen Lange и Aasta Hansteen.

https://ria.ru/20221012/operator-1823547154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, норвегия