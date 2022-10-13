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Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе - РИА Новости, 13.10.2022
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Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе - РИА Новости, 13.10.2022
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе
Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", возникшей на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:24
2022-10-13T17:19
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норвегия
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МУРМАНСК, 13 окт — РИА Новости. Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", возникшей на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK."Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб", — говорится в сообщении.Отмечается, что завод поставляет газ в Великобританию. Что за ситуация возникла на заводе, не уточняется, известно, что на месте есть охрана из сил норвежского ополчения, на место вызвано подкрепление полиции. Ormen Lange — второе по величине газовое месторождение Норвегии.По данным телекомпании, завод поставляет Великобритании 20 процентов всего необходимого ей газа. Газ поступает с месторождений Ormen Lange и Aasta Hansteen.
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в мире, великобритания, норвегия
В мире, Великобритания, Норвегия
11:24 13.10.2022 (обновлено: 17:19 13.10.2022)
 
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе

Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange

© Фото : ShellOrmen Lange
Ormen Lange - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Shell
Ormen Lange. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 окт — РИА Новости. Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", возникшей на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что завод поставляет газ в Великобританию. Что за ситуация возникла на заводе, не уточняется, известно, что на месте есть охрана из сил норвежского ополчения, на место вызвано подкрепление полиции. Ormen Lange — второе по величине газовое месторождение Норвегии.
По данным телекомпании, завод поставляет Великобритании 20 процентов всего необходимого ей газа. Газ поступает с месторождений Ormen Lange и Aasta Hansteen.
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