https://ria.ru/20221013/norvegiya-1823628079.html
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе - РИА Новости, 13.10.2022
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе
Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", возникшей на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:24
2022-10-13T11:24
2022-10-13T17:19
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МУРМАНСК, 13 окт — РИА Новости. Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", возникшей на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK."Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб", — говорится в сообщении.Отмечается, что завод поставляет газ в Великобританию. Что за ситуация возникла на заводе, не уточняется, известно, что на месте есть охрана из сил норвежского ополчения, на место вызвано подкрепление полиции. Ormen Lange — второе по величине газовое месторождение Норвегии.По данным телекомпании, завод поставляет Великобритании 20 процентов всего необходимого ей газа. Газ поступает с месторождений Ormen Lange и Aasta Hansteen.
https://ria.ru/20221012/operator-1823547154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, норвегия
В мире, Великобритания, Норвегия
11:24 13.10.2022 (обновлено: 17:19 13.10.2022)
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе
Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange