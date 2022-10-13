https://ria.ru/20221013/neft-1823860377.html

Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть

Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2022

Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть

США могли бы установить предельную цену на свои поставки в Европу, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак заявление главы минфина США про потолок цен... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:16

2022-10-13T21:16

2022-10-13T21:16

экономика

александр новак

джанет йеллен

владимир путин

сша

россия

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754521194_0:29:2996:1714_1920x0_80_0_0_11fd17b91ed767c7b8ac72adba319104.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США могли бы установить предельную цену на свои поставки в Европу, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак заявление главы минфина США про потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам."Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу", - сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20221013/neft-1823678528.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр новак, джанет йеллен, владимир путин, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, европа