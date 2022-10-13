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Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть
Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2022
Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть
США могли бы установить предельную цену на свои поставки в Европу, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак заявление главы минфина США про потолок цен... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:16
2022-10-13T21:16
2022-10-13T21:16
экономика
александр новак
джанет йеллен
владимир путин
сша
россия
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США могли бы установить предельную цену на свои поставки в Европу, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак заявление главы минфина США про потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам."Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу", - сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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экономика, александр новак, джанет йеллен, владимир путин, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, европа
Экономика, Александр Новак, Джанет Йеллен, Владимир Путин, США, Россия, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, Европа
Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть
Вице-премьер Новак посоветовал США установить предельную цену на свои поставки нефти в ЕС