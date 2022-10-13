https://ria.ru/20221013/neft-1823860152.html

Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак

Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022

Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак

Россия ни по какой стоимости не станет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:16

2022-10-13T21:16

2022-10-13T21:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

александр новак

джанет йеллен

россия

сша

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия ни по какой стоимости не станет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".Он назвал попытки Запада ограничить цену вмешательством в рыночные инструменты и отметил, что Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы к сделкам на рыночных условиях.Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила ограничить цену на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это не отвечает ее интересам.

https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр новак, джанет йеллен, россия, сша, санкции в отношении россии, цены на нефть