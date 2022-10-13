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Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221013/neft-1823860152.html
Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак
Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак
Россия ни по какой стоимости не станет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:16
2022-10-13T21:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
александр новак
джанет йеллен
россия
сша
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия ни по какой стоимости не станет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".Он назвал попытки Запада ограничить цену вмешательством в рыночные инструменты и отметил, что Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы к сделкам на рыночных условиях.Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила ограничить цену на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это не отвечает ее интересам.
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экономика, александр новак, джанет йеллен, россия, сша, санкции в отношении россии, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Александр Новак, Джанет Йеллен, Россия, США, Санкции в отношении России, Цены на нефть
21:16 13.10.2022 (обновлено: 21:46 13.10.2022)
 
Россия не будет поставлять нефть при любом потолке цен, заявил Новак

Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные вышки в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия ни по какой стоимости не станет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Он назвал попытки Запада ограничить цену вмешательством в рыночные инструменты и отметил, что Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы к сделкам на рыночных условиях.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила ограничить цену на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это не отвечает ее интересам.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 12:49
Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаАлександр НовакДжанет ЙелленРоссияСШАСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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