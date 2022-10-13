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Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
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Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак
Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак
Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:52
2022-10-13T14:11
экономика
цены на нефть
александр новак
москва
россия
опек
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии Российской энергетической недели.Новак признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией, когда трудно делать какие-либо прогнозы относительно уровня цен на нефть, так как слишком высок уровень неопределенности."Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения, это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность в текущей ситуации. В следующем году, мы увидим, если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке - плюс-минус (100 долларов за баррель - ред.). Может быть, чуть меньше", - сказал вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, александр новак, москва, россия, опек
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Москва, Россия, ОПЕК
13:52 13.10.2022 (обновлено: 14:11 13.10.2022)
 
Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак

Новак: мировые цены на нефть в 2023 году могут составить около ста долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии Российской энергетической недели.
Новак признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией, когда трудно делать какие-либо прогнозы относительно уровня цен на нефть, так как слишком высок уровень неопределенности.
"Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения, это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность в текущей ситуации. В следующем году, мы увидим, если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке - плюс-минус (100 долларов за баррель - ред.). Может быть, чуть меньше", - сказал вице-премьер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:49
Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакМоскваРоссияОПЕК
 
 
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