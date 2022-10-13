https://ria.ru/20221013/neft-1823709242.html
Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак
Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак
Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:52
2022-10-13T13:52
2022-10-13T14:11
экономика
цены на нефть
александр новак
москва
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии Российской энергетической недели.Новак признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией, когда трудно делать какие-либо прогнозы относительно уровня цен на нефть, так как слишком высок уровень неопределенности."Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения, это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность в текущей ситуации. В следующем году, мы увидим, если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке - плюс-минус (100 долларов за баррель - ред.). Может быть, чуть меньше", - сказал вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, москва, россия, опек
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Москва, Россия, ОПЕК
13:52 13.10.2022 (обновлено: 14:11 13.10.2022)
Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак
Новак: мировые цены на нефть в 2023 году могут составить около ста долларов за баррель