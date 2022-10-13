https://ria.ru/20221013/neft-1823709242.html

Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак

Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022

Цены на нефть могут составить около ста долларов за баррель, заявил Новак

Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:52

2022-10-13T13:52

2022-10-13T14:11

экономика

цены на нефть

александр новак

москва

россия

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии Российской энергетической недели.Новак признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией, когда трудно делать какие-либо прогнозы относительно уровня цен на нефть, так как слишком высок уровень неопределенности."Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения, это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность в текущей ситуации. В следующем году, мы увидим, если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке - плюс-минус (100 долларов за баррель - ред.). Может быть, чуть меньше", - сказал вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, александр новак, москва, россия, опек