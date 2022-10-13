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Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт
Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт
Россия и Китай смогут извлечь пользу для развития двустороннего энергетического сотрудничества, даже если будет введен потолок цен на нефть, заявил председатель РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:49
2022-10-13T12:49
экономика
китай
россия
мид кнр
роснефть
сша
цены на нефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия и Китай смогут извлечь пользу для развития двустороннего энергетического сотрудничества, даже если будет введен потолок цен на нефть, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь."Уверен, что руководители наших стран смогут и впредь проявлять гибкий подход и извлекать пользу из сложившейся ситуации", - сказал Чжоу Лицюнь РИА Новости в рамках Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о том, как возможное введение потолка цен на нефть скажется на российско-китайском сотрудничестве в сфере энергетики.Чжоу Лицюнь напомнил, что в начале сентября МИД КНР официально выступил против введения потолка цен на российскую нефть, подчеркнув, что "нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности", и призвал соответствующие страны "предпринять конструктивные усилия, а не наоборот"."Россия и Китай непрерывно углубляют сотрудничество в нефтяной сфере. Как известно, 4 февраля 2022 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и НК "Роснефть" подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая, согласно которому Китаю дополнительно будет поставлено 100 миллионов тонн нефти", - добавил глава союза предпринимателей.В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.Российские власти уже дали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, китай, россия, мид кнр, роснефть, сша, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, санкции в отношении россии
Экономика, Китай, Россия, МИД КНР, Роснефть, США, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Санкции в отношении России
12:49 13.10.2022
 
Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт

Эксперт Лицюнь: Россия и Китай смогут извлечь пользу даже из потолка цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия и Китай смогут извлечь пользу для развития двустороннего энергетического сотрудничества, даже если будет введен потолок цен на нефть, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"Уверен, что руководители наших стран смогут и впредь проявлять гибкий подход и извлекать пользу из сложившейся ситуации", - сказал Чжоу Лицюнь РИА Новости в рамках Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о том, как возможное введение потолка цен на нефть скажется на российско-китайском сотрудничестве в сфере энергетики.
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Чжоу Лицюнь напомнил, что в начале сентября МИД КНР официально выступил против введения потолка цен на российскую нефть, подчеркнув, что "нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности", и призвал соответствующие страны "предпринять конструктивные усилия, а не наоборот".
"Россия и Китай непрерывно углубляют сотрудничество в нефтяной сфере. Как известно, 4 февраля 2022 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и НК "Роснефть" подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая, согласно которому Китаю дополнительно будет поставлено 100 миллионов тонн нефти", - добавил глава союза предпринимателей.
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В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.
Российские власти уже дали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаКитайРоссияМИД КНРРоснефтьСШАЦены на нефтьФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022Санкции в отношении России
 
 
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