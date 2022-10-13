https://ria.ru/20221013/neft-1823564151.html

Глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть

Глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2022

Глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:15

2022-10-13T04:15

2022-10-13T12:24

экономика

цены на нефть

джанет йеллен

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, пишет Reuters.По ее мнению, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи.Также глава Минфина США назвала "низкой" стоимость производства российской нефти. Она добавила, что западные союзники продолжают обсуждать механизм ценового потолка для Москвы."Цель состоит в том, чтобы защитить мир от последствий глобального скачка цен на нефть", — утверждает чиновница.США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Это предложение поддержали страны "Большой семерки", но такие крупные потребители как Индия и Китай, а также многие развивающиеся страны к ним не присоединились.Президент Владимир Путин, комментируя заявления о потолке цен, отметил, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам, а Запад находится не в том положении, чтобы диктовать ей свою волю.

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