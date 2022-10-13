https://ria.ru/20221013/nato-1823837712.html

Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией - РИА Новости, 13.10.2022

Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:02

2022-10-13T19:02

2022-10-13T19:12

специальная военная операция на украине

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нато

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сша

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией", - заявил Остин на брифинге по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.Трансляцию мероприятия вел сайт минобороны США. Шеф Пентагона подчеркнул, что "НАТО оборонительный альянс".Остин добавил, что члены альянса, в том числе США, будут защищать суверенитет и территориальную целостность участников НАТО и "каждый дюйм территории НАТО".

https://ria.ru/20221013/nato-1823828086.html

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в мире, россия, министерство обороны сша, нато, ллойд остин, сша, брюссель