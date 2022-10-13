https://ria.ru/20221013/nalogi-1823632359.html

Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить от налогов

Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить от налогов - РИА Новости, 13.10.2022

Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить от налогов

В Совфеде подготовлен проект об освобождении от налогов и сборов выплаты работодателями мобилизованным, документ направляется на согласование в правительство,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:34

2022-10-13T11:34

2022-10-13T11:34

общество

андрей кутепов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Совфеде подготовлен проект об освобождении от налогов и сборов выплаты работодателями мобилизованным, документ направляется на согласование в правительство, сообщил глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов."Сегодня сенатор Андрей Кутепов направляет в правительство законопроект о материальной помощи мобилизованным. Законопроектом предлагается освободить от налогообложения НДФЛ и обложения страховыми взносами доходы сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи работодателями в связи с мобилизацией в целях обеспечения расширения практики оказания материальной помощи со стороны работодателей", - говорится в Telegram-канале, посвященном законодательным инициативам сенатора.Кутепов отметил, что в настоящий момент работодатели уже начали выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам.Это удерживает работодателей от выплат, полагает сенатор."Освобождение от обложения налогом и взносами этих сумм позволит получить мобилизованному больше денег "в руки" и снимет сдерживающий фактор в виде дополнительно отчисляемых сумм с работодателей. Схожая положительная практика существует по выплатам за рождение ребенка", - заключил Кутепов.

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823628478.html

https://ria.ru/20221013/novikombank-1823604564.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей кутепов, частичная мобилизация в россии