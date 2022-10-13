https://ria.ru/20221013/nalogi-1823632359.html
Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить от налогов
Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить от налогов - РИА Новости, 13.10.2022
Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить от налогов
В Совфеде подготовлен проект об освобождении от налогов и сборов выплаты работодателями мобилизованным, документ направляется на согласование в правительство,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:34
2022-10-13T11:34
2022-10-13T11:34
общество
андрей кутепов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Совфеде подготовлен проект об освобождении от налогов и сборов выплаты работодателями мобилизованным, документ направляется на согласование в правительство, сообщил глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов."Сегодня сенатор Андрей Кутепов направляет в правительство законопроект о материальной помощи мобилизованным. Законопроектом предлагается освободить от налогообложения НДФЛ и обложения страховыми взносами доходы сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи работодателями в связи с мобилизацией в целях обеспечения расширения практики оказания материальной помощи со стороны работодателей", - говорится в Telegram-канале, посвященном законодательным инициативам сенатора.Кутепов отметил, что в настоящий момент работодатели уже начали выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам.Это удерживает работодателей от выплат, полагает сенатор."Освобождение от обложения налогом и взносами этих сумм позволит получить мобилизованному больше денег "в руки" и снимет сдерживающий фактор в виде дополнительно отчисляемых сумм с работодателей. Схожая положительная практика существует по выплатам за рождение ребенка", - заключил Кутепов.
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823628478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей кутепов, частичная мобилизация в россии
Общество, Андрей Кутепов, Частичная мобилизация в России
Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить от налогов
В Совфеде предложили освободить от налогов выплаты работодателями мобилизованным
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Совфеде подготовлен проект об освобождении от налогов и сборов выплаты работодателями мобилизованным, документ направляется на согласование в правительство, сообщил глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов.
"Сегодня сенатор Андрей Кутепов направляет в правительство законопроект о материальной помощи мобилизованным. Законопроектом предлагается освободить от налогообложения НДФЛ и обложения страховыми взносами доходы сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи работодателями в связи с мобилизацией в целях обеспечения расширения практики оказания материальной помощи со стороны работодателей", - говорится в Telegram-канале, посвященном законодательным инициативам сенатора.
Кутепов отметил, что в настоящий момент работодатели уже начали выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам.
"Однако эти выплаты, так же как и обычная материальная помощь сверх четырех тысяч рублей облагается НДФЛ, взносами на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и взносами на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. В результате работодатель обязан удержать из планируемой к выплате суммы 13%, а сверх выплачиваемой суммы вынуть из своего бюджета еще дополнительно до 27%", - пояснил он.
Это удерживает работодателей от выплат, полагает сенатор.
"Освобождение от обложения налогом и взносами этих сумм позволит получить мобилизованному больше денег "в руки" и снимет сдерживающий фактор в виде дополнительно отчисляемых сумм с работодателей. Схожая положительная практика существует по выплатам за рождение ребенка", - заключил Кутепов.