https://ria.ru/20221013/mus-1823835192.html

Прокурор МУС считает, что Украина может экстрадировать россиян в Гаагу

Прокурор МУС считает, что Украина может экстрадировать россиян в Гаагу - РИА Новости, 13.10.2022

Прокурор МУС считает, что Украина может экстрадировать россиян в Гаагу

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан не исключил, что Украина может экстрадировать в суд россиян, подозреваемых в совершении военных... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:58

2022-10-13T18:58

2022-10-13T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

международный уголовный суд

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан не исключил, что Украина может экстрадировать в суд россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений.Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора, киевские власти могут отправить подозреваемых в совершении военных преступлений россиян в суд в Гааге, если судебные процессы не смогут состояться на Украине по юридическим причинам."С юридической точки зрения это не будет препятствием для нашей юрисдикции", - цитирует агентство Хана. При этом прокурор не сказал, когда МУС намерен предъявить первые обвинения, заявив, что подождет, пока наберется "достаточно доказательств". "Мы движемся вперед, но все объявления будут сделаны в подходящее время", - добавил он.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220729/shishimarin-1805823370.html

https://ria.ru/20221006/isk-1822021957.html

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Кирилл Волков

в мире, международный уголовный суд, россия, украина, гаага, нидерланды, ситуация в днр и лнр